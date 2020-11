Hannover

Bisweilen treffen Ausstellungstitel ebenso genau wie erst einmal ungeplant die aktuelle Lage. „How to Survive“ heißt die kommende Ausstellung des Sprengel Museum, die zur Zeit unter Schwierigkeiten aufgebaut wird – und die im besten Fall das Publikum ab Dezember zu sehen bekommt.

Wie man überlebt, das ist die Aufgabe, die sich Künstler stellen, in der Geschichte und auch ganz aktuell unter Corona-Bedingungen. Wie auch ganze Kulturinstitutionen wie Opernhäuser, Kleinkunstbühnen und eben auch Museen.

Kuratorin unplugged

Das Sprengel Museum ist vorerst dicht, mindestens bis Ende des Monats. Hinein darf nur, wer sich der Kunst des Überlebens professionell widmet. Carina Plath zum Beispiel. Die Kuratorin der Ausstellung, die den Aufbau überwacht – und die schon jetzt eindrucksvoll wirkende Schau in wenigen Tagen gerne eröffnet hätte: „Durch den neuen Lockdown ist das schon, als wenn plötzlich der Stecker herausgezogen wird – man läuft irgendwie unplugged durch die Gegend.“

Und trotzdem wird mit voller Kraft gearbeitet. Denn die Aufbaupläne müssen eingehalten werden. Und einiges muss umorganisiert werden. Wie die Pflanzenperformance von Gustav Metzger. Da sollte auf einem Mercedes in einem Glas-Kubus eine Pflanze mit den Abgasen beatmet und dann später in die Ausstellung geleitet werden. Lohnt sich nicht, weil kein Publikum vorhanden.

Teure Kunsttransporte

Talks mussten verschoben worden. Manche Kunst wurde gleichsam per Fernsteuerung installiert – wie die Wandschrift von David Horvitz aus der Asche der kalifornischen Waldbrände – die wurde dann per Paket nach Hannover geschickt. Überhaupt die Transporte von Kunstwerken. Die Preise sind wegen Corona ins Unermessliche geschossen. „Das eine Flugzeug, was dann überhaupt für die Kunst flog“, so Carina Plath, „war aufs Heftigste umkämpft.“ Die Preise sanken dann erst wieder, als Messen reihenweise abgesagt und dadurch Kapazitäten frei wurden.

Einige Kunstwerke konnten deswegen nicht nach Hannover reisen. Sieht man aber die im Entstehen begriffene Ausstellung, sind Lücken nicht zu entdecken. Dafür im Übermaß überraschende Kunst. Wie die manischen Zeichnungen der Wienerin Martina Kresta – wo teils mit eigenem Blut, teils mit unendlicher Konzentration aus winzig schmalen Strichen mächtige Kreise entstehen.

Tanzende Prothesen

Berenice Olmedo wird mit Blick auf die Verletzlichkeit des menschlichen Körpers Prothesen zum Tanzen bringen und Brit-Star Tracy Emin in einem Film ihre Verzweiflung und ihr Überleben in der Provinz thematisieren: Gezeigt wird „Why I Never Became a Dancer“ in einer rosa ausgekleideten Box – ein Klassiker von 1995.

Noch im Angebot: architektonische Krisenlösungen von Shusaku Arakawa. In die große Ausstellungshalle wird außerdem ein unbegehbares, von Kafka inspiriertes Überlebenshaus von Jean-Pascal Flavien gewuchtet.

Überlebende Selbstmörder

Und Valérie Favre verewigt in einer noch auf einem Tisch liegenden Reihe prominente Selbstmörder. Ja man erkennt auch Jürgen Möllemann und Ulrike Meinhof. In einer anderen prominent gehängten Bilderserie („Bateau des poétes“), die noch in Schutzfolie steckt, feiern dann suizidale Dichter ihre Rettung und Wiederauferstehung. Überleben durch die Kunst – auf poetische Weise.

Von Henning Queren