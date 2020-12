Hannover

Das sind Sachen, die zur Zeit überhaupt nicht gefragt sind, menschliche Körper ganz nah, Atem an Atem. Und genau das macht in diesen Zeiten den besonderen Reiz aus – findet die australische Fotografin Sophie Gabrielle.

Die großen Formate

Die großen Formate präsentiert die ambitionierte Galerie Scope-Hannover in der Üstra-Station „ Markthalle/ Landtag“ in ganz großen Formaten. Eben auch, weil Galerien zur Zeit nicht öffnen dürfen.

Die für diese Zeit geplante Biennale für Fotografie und Medienkunst ist deshalb in den Untergrund gegangen. Und hier ist das Kunstbetrachten in jeder Hinsicht abstandsgerecht möglich, Zu sehen die sehenswerte Billboard-Schau noch bis zum 29. Dezember. Online ist die Ausstellung mit dem bezeichnenden Titel „Welcomed Touch“ dann noch bis 6. Januar verfügbar.

Haut an Haut, Atem an Atem

Man muss schon ziemlich nah und mit ein wenig Fantasie sich den Motiven nähern, um zu erkennen, was zu sehen ist. Haut, Glieder, Menschen im Close-Up. Und wem das irgendwie ganz entfernt bekannt vorkommt, liegt auch nicht falsch. Denn Sophie Gabrielle hat sich im visuellen Erbe der 80er- und 90er-Jahre bedient – die Ausschnitte hat sie aus den damaligen Aids-Plakaten gewählt, die sich in der Bibliothek der Wellcome Collection in London befinden.Aus den heruntergeladenen Werbeplakaten wählte die Künstlerin extrem enge Ausschnitte, in denen die Werbebotschaft gelöscht und die Fotografien auf die zentrale Botschaft der Berührung konzentriert werden.

Ausstellungen in London und New York

Sophie Gabrielle wurde 1992 in Canberra, Australien, geboren und lebt und arbeitet in Melbourne. Gabrielle hatte bereits mehrere Ausstellungen weltweit, unter anderem in der Vauxhall Gallery, London, und bei Red Hook Labs, New York, (beides 2019) und wurde auf vielen Fotofestivals prominent ausgestellt.

Von Henning Queren