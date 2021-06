Sonderausstellung: Museum August Kestner zeigt „Das Tier und Wir“

Hannover

Das Museum August Kestner zeigt die Sonderausstellung „Das Tier und Wir“, mit bis zu 6000 Jahre alten Exponaten, aber einem zeitgenössischen Anspruch: Den Diskurs über Tier und Mensch mit historischem Wissen anzureichern, Gewohnheiten einzuordnen und Überzeugungen kritisch zu hinterfragen.

Gleich nach der ersten Treppe müssen sich Besucher entscheiden. Nach links geht es zu „Du bist göttlich“. Dort findet man Tierverehrungen der antiken Zivilisationen: einbalsamierte Katzen aus Pharaonengräbern, Fischsärge und Skarabäus-Sarkophage.

Leopard und Puma

Die Gegenwart hält mit einem Hundekuchen-Waffeleisen entgegen – und mit der Verklärung von Tiereigenschaften, die sich vor allem Marken und Staaten vorbehalten. Der Puma steht für Wendigkeit, der Leopard für Geschick im Kampf – so wird ersteres zum Symbol für Turnschuh und zweiteres zum Begriff für einen Bundeswehr-Panzer.

Rechts geht es zu „Ich habe Angst vor Dir“, die Ausbeutung und Unterwerfung von Tieren steht hier im Mittelpunkt: von rationalisierter Fleischwirtschaft zu Wildtieren in der Zirkusindustrie.

Ein Manifest für Tiere

Das sind brisante Themen, die vom MAK bewusst angesteuert werden. Direktor Thomas Schwark weist auf das neue Leitbild, was alle Mitarbeiter des Hauses gemeinsam entworfen haben: Ein Manifest in zwölf Thesen als Antwort auf die Frage, wie das MAK aktiv an der Gesellschaft partizipieren könne. „Das Museum öffnet die Augen für die Bedeutung von menschengemachten Dingen“, heißt der erste Punkt, und so ist auch „Das Tier und Wir“ keine Zoologie-Ausstellung, sondern eine Beziehungsanalyse.

Die äußert sich in Zucht, Jagd, aber auch in Gegenständen des Exzesses auf Artenvielfaltskosten – in Schildplatt, Perlmutt, Elfenbein.

Rapper und König im Pelz

Besonders gelungen sind die Gegenüberstellungen über die Jahrhunderte hinweg. Da hängt Georg III. großformatig neben dem Rapper Big Boi, beide tragen Pelzmäntel, die dutzende Tiere das Leben gekostet haben. Die altägyptischen Tiergräber haben moderne Pendants in den Hunde-Mausoleen Richard Wagners und Lord Byrons. Und auch Opferfeste werden heute noch gefeiert: Waren diese im antiken Griechenland eher ein Vorwand zum Fleischverzehr (nur ungenießbare Teile wurden geopfert), bekämpfen Tierrechtler heute das hinduistische Gadhimai-Fest, bei dem alle fünf Jahre 50.000 Wasserbüffel sterben.

Erweitert den Horizont

Der Rundgang durch diese Themenvielfalt mündet in einem Diskursraum, wo die Grundthesen der Mensch-Tier-Beziehungen diskutiert und hinterfragt werden sollen. Auch, weil das Museum gut informierte Besucher mit grundverschiedenen Ansichten erwartet, möchte es nirgendwo Antwortenlieferant sein. Stattdessen, sagt Kuratorin Simone Vogt, „können wir Besuchern anbieten, ihren Horizont zu erweitern“. Bis 19. September.

Von Lilean Buhl