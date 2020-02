Sommerliche Musiktage Hitzacker feiern 75. Jubiläum

Hannover

Der Ministerpräsident war auch schon mal da, im vergangenen Jahr zum ersten Mal bei den Sommerlichen Musiktagen Hitzacker – und ist nun nachhaltig begeistert. 75 Jahre wird das traditionsreiche Festival in diesem Jahr alt. Stephan Weil: „Ein Dreivierteljahrhundert auf diesem Niveau, das erzeugt schon einen besonderen Stellenwert in der Kultur des Landes.“

Und das soll in diesem Jubiläumsjahr (1. bis 9. August) mit einem besonderen Programm gefestigt werden, so Intendant Oliver Will – mit Stargästen, Auftragskompositionen, Festival-Walks, einem begehbaren Orchester, Hörerakademien und Aus- und Rückblicken in die veranstaltungsreiche Festivalgeschichte.

Ein Highlight ist dabei der „Kurtág-Tag“, mit dem Avantgarde-Komponist György Kurtág und seine Komposition „Kafka-Fragmente“ gefeiert werden. Und noch mehr Moderne mit Großmeister Helmut Lachemann, der für ein Konzert und ein Gespräch nach Hitzacker kommt

Ein wenig Hannover-Bezug ist auch dabei – mit der „Ur-Sonate“ von Kurt Schwitters. Die hat die Stargeigerin Patricia Kopatchinskaja in einem Film festgehalten, der in einer Spätvorstellung präsentiert wird. Ansonsten ist die Geigerin mit der Camerata Bern und einem ambitionierten Programm mit Bach-Tradition und Avantgarde-Innovationen zu hören.

Ein Blick in die Festivalgeschichte ist der Orpheus-Abend mit einer Uraufführung von einer Themenvariation von Manfred Trojahn – in Erinnerung an eine legendäre „Orpheus“-Aufführung von 1956. Spektakulär, so Intendant Will, ist der Jubiläumsauftakt mit dem „Pierrot lunaire“ – den gesanglich vertrackten mondsüchtigen Pierrot wird die finnische Sopranistin Anu Komsi singen und sprechen.

Noch dabei: Hannover-Pianist Markus Becker, Starklarinettistin Sabine Meyer, das Kuss-Quartett.

Das Festival zieht 10.000 Besucher, ist damit etwa so groß wie die Göttinger Händel-Festspiele, das Einzugsgebiet reicht weit über Niedersachsen bis nach Hamburg oder Berlin – Musikfans reisen wegen des anspruchsvollen Programms und des besonderen Ambientes von Hitzacker an, dieser Fachwerkstadt, die in einem Biosphären-Reservat der Unesco liegt. 450.000 Euro Budget wird durch die Eintrittspreise, durch viele Sponsoren (Stiftung Niedersachsen, NDR) und nicht zuletzt durch einen besonders aktiven Verein zusammen gebracht.

1946 war dieses besondere Festival, eines von mittlerweile 130 in Niedersachsen, im Zonenrandgebiet gegründet worden – viele Musiker waren unter den Flüchtlingen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und das Festival strahlt mittlerweile aus, geht in diesem Jahr mit einem Konzert in die Hamburger Elbphilharmonie.

Die Kartenpreise sind vergleichsweise zivil, die Normalkonzerte kosten zwischen 27 und 41 Euro, bei den Stars ( Sabine Meyer) muss man noch fünf bis acht Euro drauflegen. Und es gibt auch eine Flatrate-Card für alles und jedes und neun Tage Musik satt, die liegt dann bei maximal 479 Euro.

Von Henning Queren