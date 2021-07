Hannover

Toller Tanz, international, jung und über weite Strecken großartig – es war allerdings wieder einmal ein Wettbewerb im Stream: Hannovers „Choreography“ musste wegen der Pandemie auf Live-Atmosphäre verzichten.

Die kam allerdings doch auf durch die überlegene Übertragung aus dem Opernhaus. Das war schon mitreißend, wie sich die Choreographin Sofia ansteigend freute – erst als ihr Hannovers Ballettchef Marco Goecke (mit Hut und Sonnenbrille) via Internet seinen Produktionspreis zusprach, dann von der Kritikerjury mit deren Preis bedacht wird – und ganz zum Schluss auch noch den ersten Preis holt. Super.

Voller Körpereinsatz im Halbdunkel, der sofort in den Bann zieht, geflüsterte Worte, Regengeräusche, eine Akustikgitarre, erst ein Tänzer, ein zweiter kommt hinzu, und beide entwickeln auch spiegelbildlich komplexe Bewegungsmuster voller Sinnlichkeit – getrieben von einem schwingenden Rhythmus. „Dodi“ von Sofia Nappi siegt damit überlegen im Internationalen Wettbewerb „Choreography 35“.

Ein Tanz, wie die Choreographin sagt, voller Intimität, Vertrauen, menschlicher Verbindung, Zartheit, Leichtigkeit und Leidenschaft. Ein bisschen viel für zehn Minuten, aber spannend ist es allemal, und ein „Geschenk“, wie sie „Dodi“ aus dem Hebräischen übersetzt.

Und das konzentrierte Stück überzeugt eben auch die Kritikerjury, die ihren Preis an ein Duett vergab, in dem der Choreograph oder Choreographin nicht mit tanzte.

Und man wird die Absolventin der Alvin Ailey American Dance Theater (New York) auch noch live in Hannover erleben können. Denn obendrauf gibt es noch den Produktionspreis der Tanja Liedtke Stiftung des hannoverschen Staatsballetts.

Überhaupt gehören die undotierten Produktionspreise zu den begehrten Gewinnen – denn sie ermöglichen eine Produktion unter professionellen Bedingungen und sind, ebenso wie die Teilnahme an Hannovers Choreographenwettbewerb, häufig Sprungbrett zu einer ansehnlichen Karriere.

Ein kraftvolles Duett von Chen Li und Shi Feyiyang und der Peking Dance Academy holt sich mit „Should Life Be Busy“ den zweiten Platz – volle Ausnutzung der Bühne und auch der Gesichtsmuskeln sind im Teilnehmerfeld ungewöhnlich. Eine einfache Geschichte, zwei Brüder kommen in eine Stadt, um Erfolg zu haben, wunderbar erzählt.

Und wo man bei den Wundern ist – die Musik von Vivaldi gehört dazu. Und wird in der Arbeit „Concerto For Mandolin“ von Gil Kerer zur Tonspur. Humor im Tanz ist ebenso schwer wie selten gelungen. Der Israeli schafft das, die beiden Tänzer in Sportklamotten werden ziemlich auf die Musik passend bewegt und schaffen die „Momente des Spaßes und der Freundschaft“, wie es der Choreograph gedacht hat.

Und das Publikum hat sich für Sabrina Garganos’ „A Ciega“ begeistert – was man sicher auch durch die urlaubsnahe und sommerliche Heiterkeit von Ambiente und Choreographie erklären kann.

Das sind die Preisträger

1. Preis 6000 Euro): „Dodi“, Sofia Nappi, Italien. Kritikerpreis (1500 Euro). Produktionspreis der Tanja Liedtke Stiftung am Staatstheater.

2. Preis (3000 Euro): „Should life be busy?“, Li Chen / Shi Feiyang, China.

3. Preis (2000 Euro): „Concerto For Mandolin and String in C Major by Vivaldi“, Gil Kerer, Israel. Produktionspreis Theater Pforzheim

Produktionspreis MiR Dance Company Award, Musiktheater im Revier: „Introtention Coda“, Anat Oz, Israel, außerdem NTM-Produktionspreis, Theater Mannheim.

Produktionspreis des Bundesjugendballetts: „The Glass Ceiling“, Nicola Wills, Australien/Belgien.

Scapino Produktionspreis: „Momento“, Maria Chiara de Nobili / Alexander Miller, Italien / Deutschland.

Publikumspreis (1000 Euro): „A Ciegas“, Sabrina Gargano, Italien.

Von Henning Queren