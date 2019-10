Selbstporträts im Sprengel Museum

Hannover

Das zeugt schon von einer gewissen Ironie, wenn man sein Selbstbildnis aus Schokolade anfertigt, wie es Dieter Roth gemacht hat – so richtig gut übersteht es nicht den Wandel der Zeiten. Aber warum sollte es mit der Kunst anders als im echten Leben sein.

Der kleine Schrumpfkopf gehört zu der schönen und ebenso überraschend wie sorgsam zusammengestellten Schau „ Selbstsicht: Porträtidentitäten“ im Untergeschoss des Sprengel Museum. Bestückt vorwiegend aus Eigenbesitz.

Da sind dann Klassiker dabei wie das Selbstporträt von Timm Ulrichs, auf dem einfach nur die Zahl der Quadratzentimeter seiner Körperoberfläche steht. Oder Klassiker wie das „ Selbstporträt as a Devil“ von Duane Michaels, Lithos von Sigmar Polke und Aquarelle von A. R. Penck.

Selbstporträts sind seit ihrer Entstehung auch immer Spiegelbilder gesellschaftlicher Veränderungen sowie neuer technischer Verfahren der Darstellung. Von der Malerei zur Fotografie zur Digitalität, auch das spiegel dieses Ausstellung. Und die Abbildung der zeitgemäßen Unsicherheit von Geschlechteridentitäten.

Zu den besten Stücken der Schau gehören die sprechenden Figuren von Isabella Fürnkas, Models, Modeerscheinungen mit Gesichtern aus Fell, die als besondere Selbstdarstellungen Begriffe Identität, Identifikation und Erinnerung hinterfragen.

Am Eingang der Ausstellung hängt ein Hinweis, dass es Bilder und Videos gibt, die verstören könnten. Als da sind die Nackt-Selbstfotografien von Boris Mikhailov, der sich in allerlei Posen mit einem mächtigen Dildo ablichten lässt. Was einen Twist weitergeht, ist die Selbstdarstellung von Paul McCarthy unter dem viel versprechenden Titel „Sailor’s Meat/Sailor’s Delight“ – ein Video, das ziemlich drastisch klar macht, warum des Seemanns Fleisch gleichzeitig des Seemann Vergnügen ist – eben wenn man sein Genital in ein Pfund Mett bettet und dann loslegt. Ganz auf sich bezogen, es geht schließlich ums Selbstporträt.

Eröffnung kommenden Dienstag ab 18.30 Uhr. Bis 26. Januar.

Von Henning Queren