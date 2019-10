Schröder und Bissinger im Literarischen Salon

Hannover

Ja, sie sind sichtlich zufrieden. Wie beide vom Gewicht ihrer Bedeutung sanft in das weiche schwarze Lederfauteuil gedrückt sind. Gerhard Schröder und Manfred Bissinger sitzen im Literarischen Salon, der das Salonhafte ins fast komplett besetzte Audimax der Leibniz-Uni ausgedehnt hat.

Es geht an diesem Abend um den „Meinungsmacher“ Bissinger, dessen Biografie präsentiert wird. Wobei naturgegeben der Schröder-Anteil an diesen zwei Stunden mindestens ebenbürtig ist. Zwei weiße alte Männer, wie man heute so sagt, wobei sich das bei einem auch auf die Haare ausdehnt, erinnern sich.

An gute Zeiten, die für einen Abend die derzeit schlechten der Sozialdemokratie ein wenig vergessen lassen. Denn Manfred Bissinger, Journalisten-Legende, steht (nicht nur) für einen Zeitabschnitt der Bundesrepublik, der mit den Namen Willy Brandt, Helmut Schmidt und eben auch Gerhard Schröder verbunden ist.

Und auf besondere Weise verbunden sind Schröder und Bissinger, daran erinnern sie sich auch gerne und reichen einander das Mikro weiter. Wie der damalige Juso-Vorsitzende den Reporter nach dessen Rausschmiss beim Stern beim Reeperbahn-Edelitaliener Cuneo mit Weißwein getröstet hat. Der übrigens auch bei weniger dramatischen Anlässen floß. Schröder: „ Gavi di Gavi“.

Das sind wichtige Details. Die Biografie ist im „Berg u. Feierabend Verlag“ erschienen, umfasst 272 Seiten (24,90 Euro) und erzählt ein Erfolgsleben, das in gewisser Weise dem Schröders ähnlich ist. Aus „kleinen“ Verhältnissen ohne Abitur hat Bissinger höchste Positionen erreicht, beim „Stern“, war Pressesprecher des Hamburger Senats, Herausgeber der „Woche“ und heute gesetzter Medienberater.

Und lebenslang Vollblutjournalist, der sich nicht kaufen ließ – selbst als ihm beim „Stern“ eine Million für einen geräuschfreien Abgang geboten wurden. Das waren noch Zeiten, als man mit 15 Flaschen Whisky in die „Stern“-Rotation ging und mal eben eine Ausgabe umschmiss. Da war die Macho-Welt noch in Ordnung, an Frauen an maßgeblichen Positionen kann Bissinger sich an diesem Abend nicht erinnern.

Heute wäre das andersrum, meint Schröder: „Darüber kann man froh sein, aber nicht glücklich.“ Ob er gerne noch Kanzler wäre? „Nee, ich habe meinen Platz schließlich für eine Frau freigemacht.“ Das ist der feine Schröder-Humor, den das Auditorium hörbar schätzt. Also ehrlich? „Naja, irgendwann ist eben Schluss.“

Schröders ist übrigens mit Frau Kim da, oder umgekehrt, je nachdem, die in der Mitte der ersten Reihe sitzt – und ihr Outfit sorgfältig auf das schwarze Leder des Fauteuils abgestimmt hat.

Die Autoren der Biografie, Hermann H. Schmidt und Miriam Bernhardt, sitzen am Rand. Beide haben schon sehr viel zusammen gearbeitet, Bücher über Fußball gemacht, das qualifiziert, lesen jeweils ein prägnantes Kapitel aus dem Buch.

Klar man ist gegen den Brexit und Trump und gegen die türkische Invasion in Syrien. Und es geht ja auch um die Zukunft der Sozialdemokratie, das interessiert hier viele. So richtig helfen kann Schröder bei der Suche nach einem Weg aus der Sozi-Misere auch nicht. Er habe mit dem Niedergang aber auch nichts zu tun, da ist er sich ganz sicher. Manfred Bissinger gibt immerhin den Rat, nicht jedes Mal gleich den gerade gewählten neuen Vorsitzenden zu „zerlegen“. Das Publikum lacht. Danach gehts ans Signieren, denn schließlich wollen ja auch ein paar Bücher verkauft werden.

Von Henning queren