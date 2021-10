Hannover

Die Reihe „Save our Music“ ist vom Astor Kino in die Nordkurve am Stadion umgezogen. Eine neue Örtlichkeit und ein neues Glück für eine Kultur mit 3G-Regelung. Eine Splittergruppe des hannoverschen Musik-Kollektivs Hagelslag eröffnet die Spielstätte mit ihrer Liaison aus Jazz, Soul und Funk.

Bunt wie Liebesperlen

Die Zuschauer freuen sich, sie kennen die Combo und ihr Portfolio und jubeln schon, als die Band die Bühne betritt. Hagelslag benennen sich nach einem niederländischen Brotaufstrich, und so bunt wie die Liebesperlen zum Frühstück, ist auch die Formation, die, falls Bühnengröße und Hygiene-Bestimmungen es zulassen, auch schon mal zu zehnt auftritt.

Nun sind sie zu dritt und wirken wie ein Cartoon einer Pop-Gruppe – ein Hippie am Schlagzeug, ein Popper am Bass und ein Nerd am Keyboard: Das Trio um den umtriebigen Musiker John Winston Berta, Anton Kollenda am Bass und Malte Winter am Piano, hat sich in den Jazz verliebt, mit allen seinen Variationen und musikalischen Möglichkeiten.

Free-Jazz und Grunge

Free Jazz, loungiger Jazz mit Soul-Gesängen und E-Piano-Klängen, dazu die punktgenauen Schlagzeug-Grooves; Hagelslag achten auf Tanzbarkeit. Viele Solo-Parts kreuzen ihre Performance, erstaunlich, wie routiniert die jungen Musiker dabei auftreten. Bertas Gesang fächert sich auf wie ein Pfauenrad, mal klingt er wie eine Soul-Lady, dann verstellt er seine Stimme, presst künstlich und tief.

Sie spielen sich warm. Den Grunge-Rock-Klassiker „Come as you are“ von Nirvana haben sie zu einer Noise-Jazz-Version umgearbeitet, John bläst dabei durch ein Kazoo, eine kleine Tröte aus Blech. Der 90er-Jahre-Hit ist ein schweres Stück. Die Gegentakte sind nicht einfach zu spielen und der Brückenschlag vom Bill-Withers-Song „Use me“, könnte gegenteiliger nicht sein.

Blues und reichlich Improvisationen

Improvisationen in Funk, ein „Ain’t Nobody“-Cover erzeugt Jamiroquai-Klangbilder. Wenn jetzt ihre eigenen Songs und Sessions so greifen würden, denn ihr Kompositions-Talent schimmert immer wieder durch – beatles-eske Harmonien, moderne Hip-Hop-Verse und Frank-Zappa-Freiheiten.

Hagelslag sind echte „Spieler“, mit dem Funk-Song „Crazy“ und einer Lenny-Kravitz-Session betreten sie das Genre des Jazz Rock, und mit einer modifizierten Version von „Georgia on My Mind“, dem Über-Blues von Ray Charles, beenden sie unter viel Beifall und glücklich ihren Abend.

Von Kai Schiering