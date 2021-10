Hannover

Seine Ansagen klingen etwas angeschlagen, seine Stimme ist ein Spiegelbild der letzten wilden Jahrzehnte.

Doch singen kann Kai Havaii, Jahrgang 1957, immer noch – hoch und stark. Der erste Song, den die beiden Extrabreit-Frontmänner Havaii und sein Gitarrist Stefan Kleinkrieg spielen heißt wie ihr „Mutterschiff“, so nennt Havaii die Band „Extrabreit“.

Sekt und Weißwein

Den gut 100 Fans, die zu der Save-our-Music-Reihe in die Nordkurve gekommen sind, gefällt das famos. Die „alte“ Generation ist heute Abend unterwegs, Babyboomer und Ex-Punks, und zur Feier des Tages wird Sekt und Weißwein genossen.

Die Lese- und Akustik-Show gerät zum Wiedersehenstreffen, zur nostalgischen Reise in die frühen deutschen 80er-Jahre. Kleinkrieg, 65 Jahre alt, spielt wenig überraschend in schwarz, mit Schiebermütze über seinem zerfurchten Gesicht,

„Hart wie Marmelade“

Havaii hält mit Glatze und ganz in weiß dagegen. Seine große Brille ist halb Hollywood, halb alter Mann. Den Leuten gefällt es hörbar, einige Neue-Deutsche-Welle-Fans singen schon laut mit. Ihre Songs spielen sie nur mit der Akustikgitarre, das wirkt noch einfacher und noch rock-’n’-rolliger, als es die Lieder der „Breiten“ überhaupt schon sind.

Havaii ist gut drauf, tauft den Klassiker „3 D“ kurzerhand in „3G“ um, man merkt ihm die vielen Jahre Bühnenerfahrung an. 1980, der Song „Hart wie Marmelade“ wurde veröffentlicht: „Unsterblich!“, ruft ein Zuhörer. Das ist das Repertoire der Breiten ganz sicher, ihr Material gehört zum Kanon einer bundesrepublikanischen Gesellschaft, in der die Fronten der Kasten noch aufeinander prallten, und sich nicht im Digitalen verkrochen.

Das erste Konzert

Die Beiden können gut zusammen sein, das funktioniert. „Polizisten“ unterlegen sie mit einer Basstrommel, jetzt vergisst man, dass noch eine Lesung folgen soll.

Doch kurz darauf starten sie mit ihren Büchern. Havaii erzählt vom ersten Auftritt in der Gaststätte Waldfrieden, gemeinsam mit den Hannoveranern von Hans-A-Plast. Havaii hat eine gute Lesestimme und auch Kleinkrieg hat seine Anekdoten parat.

Die Drogengeschichte „Der Flug in der Enterprise“ wird von Szenenapplaus unterbrochen, Heiterkeiten aus der Zeit des Übergangs vom Prog- zum Punk-Rock.

„Wir können so heiß sein“

Mit „Rote Rosen“, dem Hit von Hildegard Knef und Hans Albers’ „Flieger, grüß mir die Sonne“ beginnt die Zeitreise, die mit „Hurra, hurra, die Schule brennt“ endet. Die verstimmte Gitarre bei „Junge, wir können so heiß sein“ ist irgendwie authentisch.

Das war ein eindringlicher Abend. „Bleibt breiter im Kopf!“ gibt Havaii dem Publikum noch mit. Und damit meint er nicht die Drogen.

Von Kai Schiering