Hannover

Er will nur kurz in den Zuschauerraum gucken, wird entdeckt, sofort bejubelt und ruckzuck steht Vollblut-Comedian Sascha Korf auf der Bühne.

Bei ihm geht es schneller, andere kommen wegen genauer Eintrittskontrollen später. Korf sieht es locker, begrüßt die letzten Hereinkommenden, zeigt auf die TV-Kameras („Wir drehen für das malaiische Fernsehen“), witzelt herum und erntet Lacher auf Lacher.

Er weiß, was er tut

Dann startet er sein aktuelles Bühnenprogramm „...denn er weiß nicht, was er tut“. Oh doch, das weiß er, weiß, wie man exzellent unterhält.

Beim „Spontanität-Experte“ und „Turbolader der Comedy“ ist alles interaktiv, bedeutet: Publikums-Beteiligung. Und zwar dauerhaft. Schon nimmt er Kontakt auf mit den Gästen in der ersten Parkettreihe, fragt nach Vornamen, Beruf, Wohnort, kommentiert die Antworten witzig und stellt augenzwinkernd clevere Nachfragen („Bachelor in Pudel?“).

Singles verkuppeln

Schnell entstehen so einmalig lustige, schräge, originelle Dialoge und irrwitzige Zusammenhänge. Herrliche Situationskomik am laufenden Band. Mit dem ruhigen Joachim (mit Brezel und Fanta), mit einem Familien-Clan, mit Pärchen... Sogar über die Distanz, mit Fans im „Gepäcknetz“ (auf den Rängen) kommuniziert er mit Abstand. Und nebenbei, oft als Running-Gag, versucht er lustig Singles miteinander zu verbinden.

Na, und die zweite Parkettreihe erwischt es auch noch. Immer freundlich, wer nicht befragt werden will, soll es sagen, aber alle machen mit. Einige Beteiligte erhalten sogar Getränke, auch das nicht ohne witzige Korf-Sprüche. Korf huscht auch mal ins Parkett zu jemandem, der ihm antwortet – und entwarnt: „Ich bin geimpft, gepierct, entwurmt und gechipt!“

Mit Glocke und Hupe

Hochamüsant erzählt er über Gottes Menschen-Schöpfung (Männerhaare ab Vierzig), über Pantomime im Nobel-Restaurant und urige Urlaubserlebnisse (Ausland-Einreise: „Ich Pieksi-Pieksi Biontech!“). Versemmelt vorsätzlich einen Gag und spielt mit Oliver das originelle „Impro-Spiel“, mit Glocke und Hupe. Dabei erzählt er durch improvisiertes flottes Dauer-Erzählen und ultra-zügiges Verbessern (nach dem Hupe-Signal) das Kennenlernen von Oliver und Freundin Julia nach. Glocke heißt „richtig“, Hupe „falsch“.

Udo Jürgens zum Schluss

Zum Abschluss ein weiterer Korf-Klassiker: Ultraschnell den Text von Udo Jürgens’ Sehnsuchts-Schlager-Hit „Ich war noch niemals in New York“ in die Ganzkörper-Gebärdensprache übersetzt. Auf sein Zeichen hin singt der ganze Saal klatschend mit. Riesenjubel, stehende Ovationen, fröhliche Gesichter. Und ein sichtlich gerührter Sascha Korf.

Weiter geht’s am Dienstag, den 22. Februar 2022 (Zusatzshow „...denn er weiß nicht, was er tut“), dann im Apollo (als 3G-Veranstaltung). Sascha Korfs neues Programm (Titel noch nicht bekannt) wird am 7. Oktober 2022 (Premiere) im Aegi vorgeführt. Der Vorverkauf läuft.

Von Christian Seibt