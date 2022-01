Sänger-Doku: Hannovers Oper macht großes Kino

Hannover

Oper hat schon viel mit Kino gemeinsam: Große Gefühle, eindrucksvolle Geschichten, bisweilen überbordende Kulissen und auch manchmal ein paar Tränen beim Zuschauen. Und schon deshalb liegt dieser Film nahe.

Das geht schon mächtig gut los, die Ouvertüre zu „Cosi fan tutte“ und auf der Leinwand läuft taktgenau ein kerniges Rugby-Spiel. Mittendrin James Newby, neu als Sänger im Ensemble der Staatsoper.

Dokumentation über Sänger

Entstanden ist der Film „Next Generation: Three Stories“ zum World Opera Day, eine Dokumentation über das Leben von einer Sängerin und zwei Sängern der Staatsoper: Darwin Prakash, Bariton aus Indien, Sarah Brady, irische Sopranistin und der britische Bariton James Newby.

Echtes Kino: Am kommenden Montag (10.1.) ist der Film ab 19:45 Uhr nun einmalig auf großer Leinwand im Kino am Raschplatz zu sehen.

Einblicke in die Biografien

Man kann am Alltag der drei teilnehmen, erfährt etwas über die Hintergründe der Biografien (wenn einer erst einmal Geologie studiert hat). Interessant ist der Blick von außerhalb auf unsere Oper. Wenn sich die jungen Sänger darüber wundern, dass das Opernhaus hier sogar das Zentrum einer Stadt bildet.

Und der Film zeigt auch knallharte Arbeit: Wenn Sarah Brady in jungen Jahren dachte, dass sich mit der Oper nur Glitter und Glamour, Limousinen und Autogramme verbinden lassen – und nun hier an ein paar Sekunden gefeilt wird, damit Sängerin und Orchester zusammenpassen. Oder Darwin Orakash an dem richtigen „r“ arbeitet, das die deutsche Sprache erfordert: rrrrrrrrr... In anderen Einstellungen es geht auch hinter die Bühne und in die Katakomben.

Einzige Oper aus Deutschland

Finanziert wurde der Streifen (Regie: Henning Thielke) von Opera Europa, einer internationalen Serviceorganisation für professionelle Opernunternehmen und Opernfestivals. Die hatte im Herbst sieben Opernhäuser aus verschiedenen Ländern gebeten, in Filmen junge Künstlerinnen und Künstlern ihrer Häuser vorzustellen. Die Staatsoper Hannover wurde als einzige Oper aus Deutschland ausgewählt

Und die Sache mit dem Rugby ist gar nicht mal so weit von Mozart entfernt. Immerhin stand in Hannover schon einmal Don Giovanni im Trainingsanzug auf der Bühne. Und wie viel Leiden und Kraftaufwand mit dem Beruf des Sängers verbunden, das bringt der Film gut rüber. Oder wie es Bariton James Newby im verschmutzten Trikot zum Ausdruck bringt: „Da ist immer Druck, egal was passiert.“

Von Henning Queren