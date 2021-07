Revolverheld auf der Gilde Parkbühne Hannover

Hannover

Der Anblick, der sich den Jungs von Revolverheld von der Gilde Parkbühne aus bietet, muss spektakulär sein: ein Meer aus wogenden bunten Regenponchos. Die Band um Frontsänger Johannes Strate hat zum Back-on-Stage-Konzert geladen, und die Fans sind dem Ruf so zahlreich gefolgt, wie es die aktuellen Hygienebestimmungen zulassen.

Lauf wie 10.000

1000 Menschen vom Grundschul- bis ins Rentenalter feiern trotz des trüben Wetters ausgelassen – und man spürt schon bei den ersten Takten von „Das kann uns keiner nehmen“, dass es hier um mehr geht, dass sich auch die aufgestaute Lebensfreude aus anderthalb konzertlosen Jahren und die Erleichterung über die Rückkehr zu so etwas Ähnlichem wie Normalität Bahn brechen.

Noch freilich ist vieles anders, braucht man negative Tests und FFP2-Masken und die Daten zur Kontaktverfolgung und den Fiebercheck am Eingang und ausreichend Abstand zwischen den aufgestellten Stühlen. Aber das verdirbt dem Publikum nicht die Freude, im Gegenteil: „Ihr seid laut wie 10.000!“, bescheinigt Johannes Strate der eben beim Einlass noch so disziplinierten, nun aber fröhlich tanzenden Menge.

„Halt dich an mir fest“

Grund zum Jubeln bieten die Jungs aus Hamburg ihren Fans genug: Sie haben die besten Stücke von bisher fünf Studioalben auf ihrer Playlist, außerdem die beiden neuesten Singles „Leichter“ und „Abreißen“. Zwischen ehemaligen Charthits wie „Freunde bleiben“, „Spinner“, „Halt dich an mir fest“, „Bands deiner Jugend“ und „Immer noch fühlen“ albert die Band herum.

Und Johannes Strate erzählt so manche Anekdote – etwa, wie im strengen Winter 2005 das erste Revolverheld-Album in Hannover eingespielt wurde und er sich zwischendurch beim Joggen um den Maschsee eine fette Mandelentzündung einfing, wodurch sich der Release um acht Wochen verschob. Auch an den ersten Auftritt an der Leine erinnert sich Revolverheld: Damals, ebenfalls im Jahr 2005, traten sie noch als Support Act auf, um den Fans von Silbermond einzuheizen.

Das schönste Liebeslied

So vergeht die Zeit viel zu schnell, bis mit „Lass uns gehen“ der offizielle Teil der Show zu Ende ist. Aber nach beharrlichem Applaus kommt Revolverheld nochmal zurück und spielt drei Zugaben. Bei „Ich lass für dich das Licht an“, einem der schönsten Liebeslieder überhaupt, lassen die Fans ein Lichtermeer aus Handytaschenlampen leuchten. Danach soll dann wirklich Schluss sein, aber eine allerletzte Nummer trotzt das Publikum seiner Lieblingsband doch noch ab. „Na gut, einen spielen wir noch“, ruft Johannes Strate und stimmt eine sehr rockige Version von „Darf ich bitten an“. Falls das schon die Einladung fürs nächste Mal sein soll: Wer heute hier ist, wird ihr bestimmt folgen.

Von Juliane Moghimi