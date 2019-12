Ray Chen im Kuppelsaal

Hannover

Dynamischen Schritts und mit einem Siegerlächeln auf den Lippen betrat Ray Chen die Bühne des Kuppelsaals. Als wäre ihm schon jetzt klar gewesen, dass sein Vortrag von Max Bruchs 1. Violinkonzert nicht nur Mittel-, sondern auch Höhepunkt des Pro-Musica-Konzerts mit den Bamberger Symphonikern werden würde.

Der Einstieg des Solisten erwies sich als ausgesprochen sportiv, im positiven Sinne allerdings auch als mitreißend, zumal Chen im weiteren Verlauf zeigte, dass er die dezenteren Register ebenfalls beherrscht – die Spannungskurve blieb also erhalten. Das Orchester unter Jakub Hrůša trug mit lebendiger Unterstützung das Seinige dazu bei, dass die Interpretation dieses oft aufgeführten Werks nicht in bloßer Routine stecken blieb. Zwei Zugaben mit Paganinis Caprice Nr. 21 und, etwas zu ausführlich, Chens eigenem Violin-Arrangement von „Waltzing Matilda“ – der gebürtige Taiwanese ist in Australien aufgewachsen.

Zum Auftakt waren die Bamberger Symphoniker Wagners „ Lohengrin“-Vorspiel schön ruhig angegangen, in den letzten Passagen ging jedoch der Gesamtzusammenhang etwas verloren, und es wurde unangemessen bröselig. Nach der Pause geriet vor allem der Kopfsatz von Brahms’ 1. Symphonie originell: In dynamischer Hinsicht hat man ihn schon ausdifferenzierter gehört, aber die hier gebotene Kompaktheit hatte durchaus ihre Reize. Nuancenreichtum gab es dann im Finale reichlich, mit fein abgerundetem Bläserklang.

Kräftiger Applaus. Und über Zugaben wie den Ungarischen Tanz Nr. 1 von Brahms wird man immer streiten können – klar kommen derart schmissige Klassikhits gut an, für den Nachhauseweg darf’s jedoch auch schon mal etwas jenseits von Nummer Sicher sein. wot

Von Jörg Worat