"Rastlos"-Premiere in der Staatsoper Hannover

Hannover

Besondere Zeiten haben besondere Premieren. „Rastlos“ heißt der aktuelle Dreierabend, der in der Staatsoper ungeschmälert über die Bühne ging – zu sehen im Stream.

Ein bisschen Comedy

Es gibt mit „Moonlight“, „Double You“ und „Masculine/Feminine“ drei in jeder Hinsicht bemerkenswerte und herausragend getanzte Stücke, die einen wohl abgewogenen Mix aus Humor, Heutigem und Klassiker bieten. Dass hochwertiger Tanz durchaus in Comedy-Bereiche hineinragt, zeigt Choreograph Lukáš Timulak in seinem rasanten Geschlechterkaleidoskop darüber, was maskulin und feminin zu sein hat. Wobei die Tänzerinnen und Tänzer einen kleinen Twist Richtung Charleys Tante bekommen – aber man muss schon genau hinsehen.

Männer sind vom Mars

Da geht’s dann tänzerisch darum, dass Frauen nicht die Richtung beibehalten und Männer nie was finden können. Und auch die besondere männliche Eigenschaft, sinnfrei vor sich hinzustarren, lässt sich zur Freude des Zuschauers choreographisch umsetzen. Inspiriert ist das alles vom Weltbestseller „Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus“.

Klassiker mit Pendel

„Double You“, der Mittelteil des Abends von Jirí Kylián, ist ein Klassiker. Zwei gewaltige Pendel schwingen im hinteren Bühnendunkel bedrohlich, Davor agiert ein einziger Tänzer mit den typischen kraftvoll-sinnlichen neoklassischen Bewegungen, unverkennbar Kylián. Das Ganze ist weniger aufregend als entspannend, trotz des Programms, das einen Menschen in existenzieller Situation beschreibt.

Mondlicht am Bühnenhimmel

Als schönstes Stück des Abends schimmert hier das „Moonlight“ vom brasilianischen Tanzmacher Juliano Nunes – eine poetische Hommage an Beethoven zu den Klängen des langsamen Satzes aus der „Hammerklavier-Sonate“. Unter einem matt illuminierten Kreuz im Bühnenhimmel entfaltet sich ein Kräftespiel von neun Tänzern – die über die gebotene Distanz immer wieder neue und überraschende Verbindungen aufbauen. Die Bewegungssprache liefert einige innovative Tanzvokabeln – 20 Minuten Hochspannung.

Tolle Kamera für den Stream

Und das unterstützt die überlegene Aufbereitung für den Stream. Das Videoteam hat eine hochpräzise Schnitt- und Einstellungsfolge erarbeitet, die den Tanzgenuss über die Mattscheibe ohne Einschränkung vermittelt. Da wird dann beispielsweise ein Tänzer in der Mitteltotale eingefangen, bei einem Bewegungswechsel kurz auf die gesamte Bühne geswitcht, damit man weiß, wo er jetzt zu finden ist – und dann die volle Entfaltung der Drehung im Close-Up gezeigt. Das hat schon große Klasse und birgt auch eine gewisse Gefahr. So gut, aber artifiziell bekommt man das als Live-Erlebnis nicht zu sehen.

Und es wird gejubelt

Und ein bisschen war es dann doch wie bei einer richtigen Premiere. Mit gebotenem Abstand saßen Tänzerkollegen im Parkett und machten einen Jubellärm, als wäre das Haus ausverkauft. Der Abend ist eine dicke Empfehlung, ihn sich im Stream anzusehen (auf der Homepage der Staatsoper abzurufen) – auch um festzustellen, dass das Staatsballett trotz Corona in Bestform ist.

Von Henning Queren