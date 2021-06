Hannover

Die Kunstfestspiele werden in Zukunft wohl ein wenig explosiver. Denn der neue Chefdramaturg, der schon an 2022 arbeitet, steht für die etwas wilderen Sachen. Rainer Hofmann wechselt aus Utrecht nach Hannover, hat sich in diesem Jahr schon einmal mit den Örtlichkeiten vertraut gemacht.

Wofür er steht? Das zeigt das schon mal diese Aktion, mit der er sich in Utrecht eingeführt hatte. BANG! Die Besucher müssen Schutzkleidung tragen und sich vor einer weißen Wand in einem der Ateliers aufstellen. Plötzlich erscheint der flämische Künstler Pieter Van den Bosch, feuert eine explosive Ladung voller Farbkugeln ab und – Peng! – Publikum und Wand sind mit roter, gelber oder blauer Farbe besprenkelt. Eine solche Farbexplosion zum Start eines Festivals, das hat was. Sicher nicht für jeden.

Die Handschrift der Macher

Und der kommt nun nach Hannover. Gerade Festivals leben immer von den persönlichen Handschriften der Macher. Was in Hannover gut zu studieren ist über die Jahre. Elisabeth Schweeger hatte ganz am Anfang die Kunstfestspiele auf die Schiene gesetzt – sehr theaternah, auch mal mit einer richtigen Oper. Und nicht immer ganz nah am Publikum, das die Kunstfestspiele häufig als etwas sperrig einschätzte und nicht den gewünschten Zuspruch zeigte.

Wie das anders geht, war dann unter Ingo Metzmacher zu erfahren. Publikumsnah, zum Anfassen, auch mal auf der 96-Tribüne – aber kompromisslos, was den Anspruch betrifft. Dafür sorgte dann schon der Chefdramaturg Stephan Buchberger – der gut mit Metzmacher harmonierte, auch in Sachen musikalischer Ausrichtung. Da war dann in bestimmten Bereichen Weltspitze in Herrenhausen zu erleben.

Europäische Adresse

Chefdramaturg Stephan Buchberger hört auf. Und nun macht Rainer Hofmann weiter. Der beim Frühlingsfestival in Utrecht gezeigt hat, wie man kompromisslos auf hohem Niveau ein Festival zu einer europäischen Adresse macht. Weil er keine Berührungsängste hat, Ballett und Popkultur nie als Gegensätze begreift, auch mal eine wilde Bondage-Show von Bunny von Daniel Kok & Luke George einschiebt. Und zeigt, das ein Festival nicht auf große Namen angewiesen ist, sondern eher Namen dadurch groß macht, indem sie in Utrecht aufgetreten sind.

Hofmann steht auch dafür, dass die Grenzen von kulturellen Sparten, von Tanz und Theater beispielsweise, immer durchlässig gehalten werden. In Utrecht hatte er mit seinem Kurs eine nicht immer einfache Erneuerung des Publikum eingeleitet, die Konservativen sind weggeblieben, Jüngere gekommen. Hat gedauert.

Begegnung mit dem Unbekannten

Denn das muss man mögen, wenn beim „Memento Mori“ von Pascal Rambert eine Show in absoluter Dunkelheit aufgeführt wird, wodurch den Zuschauern jegliches Gefühl für Raum und Zeit verloren geht.

Das steht für Hofmann Credo, dass der Wert der Kunst darin liegt, Neues zu erleben, den Bezugsrahmen der Menschen zu erweitern, dem Unbekannten bereitwillig zu begegnen – und in völliger Freiheit interdisziplinär arbeiten, und dadurch eine Neuerfindung der Regeln der darstellenden Künste ermöglichen.

Hofmann: „Für mich ist diese ganze Unterscheidung zwischen ‚publikumsfreundlich‘ oder professionell einfach Unsinn. Die meisten Shows sollten für jeden offen sein, solange die Kunst emotional fesselt und auch zum Nachdenken anregt.“ Gute Kunst würde von etwas Größerem handeln als einem selbst.

In die Stadt hineinwirken

Hofmann arbeitet sehr gerne ortsbezogen. Da hat in Hannover ja beste Bedingungen – und das passt dann auch mit dem Bestreben von Intendant Metzmacher, mit den Kunstfestspielen in die Stadt hineinzuwirken und vielleicht auch einmal brach liegende Industriearchitektur zu bespielen.

Und das liebt Hofmann an Festivals: „Dabei gehen die Besucher eher Risiken ein, denn das Festival an sich ist eine Reise weg von der Alltagsrealität. Es kann manchmal schwierig sein, ein neues Publikum dazu zu bringen, sich dem Unbekannten zu öffnen, aber wenn es funktioniert, ist es etwas Besonderes.“

Dramaturg in Salzburg

Es wird von dieser Seite her theatralischer werden, soviel ist sicher – vielleicht sogar eine gute Entscheidung, denn Ingo Metzmacher ist ja selbst schon ein musikalisches Schwergewicht in der internationalen Szene. Und könnte einfach mit dem Rezept „Metzmacher & friends“ schon ein ansprechendes Programm auf die Beine stellen.

Rainer Hofmann war Dramaturg bei den Salzburger Festspielen, am Theater Bern für Tanz und Schauspiel, war bei den Nibelungen-Festspielen in Worms und bei Theater der Welt in Mühlheim. Gut vernetzt ist der studierte Theaterwissenschaftler durch die Mitarbeit in verschiedenen Jurys für Theater und Tanz zwischen Ljubljana, Köln und Amsterdam. Hofmann reist um die Welt und mag auch Koproduktionen mit anderen Institutionen.

Vernetzung mit Hochschulen

Und er steht für eine Zusammenarbeit von Festivals mit Kunsthochschulen. Um die hier vorhandenen kreativen Potenziale zu nutzen – und das europaweit. Hört sich nach einer guten Perspektive für Herrenhausen an.

Welche Wundertüte Rainer Hofmann für Hannover nun füllt, darüber hält man sich noch bedeckt. Programm und Schwerpunkte sind noch nicht zu erfahren. Klar dürfte aber sein, dass Ingo Metzmacher für ein großes Musikerlebnis im Kuppelsaal steht, das auch in diesem Jahr ausgefallen ist. Geplant ist dann das bisher wohl aufwendigste Konzert , der 1967 in Paris geborene Komponist Marc Andre schreibt für die Kunstfestspiele ein abendfüllendes Raumstück speziell für den Kuppelsaal – mit dabei sollen auch viele hannoversche Chöre sein.

Über Geld wird nicht gesprochen. Aber mit dem Etat scheint Rainer Hofmann auszukommen – sonst wäre er nicht nach Hannover gekommen. Und mit Kürzungen ist trotz der Corona-klammen Situation der Stadt eher nicht zu rechnen, das ist mit Ingo Metzmacher nicht zu machen.

Vorverkauf im Februar

Auf jeden Fall steht der Termin für die Kunstfestspiele 2022 vom 13. bis 29. Mai. Und der Vorverkauf wird, so ist es zumindest im Moment geplant, im Februar kommenden Jahre starten. Ab 1. September beginnt offiziell die intensive Arbeit mit dem neuen Chefdramaturgen. Das Programm ist bereits gut vorgeplant, natürlich noch nicht vollständig. Aber das ist ja bei allen Festivals so.

Kunst muss anspruchsvoll, wild, sperrig und live sein, so Hofmann: „Sobald wir aufhören zu stören und Teil des Mainstreams zu werden, hören wir auf, eine notwendige Kraft zu sein. Dann wird Netflix die bessere Option.“

Von Henning Queren