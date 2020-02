Rachmaninow und „Zarathustra“ in der Staatsoper

Hannover

Mottos sind so eine Sache. Die Staatsoper wählt gerne knackige Überschriften für ihre Symphoniekonzerte und hat das 5. der Saison nun „Kult“ betitelt – ein zurzeit arg inflationär gebrauchter Begriff. Den zudem der Hauch des irgendwie Raren umweht, und weder Rachmaninows 3. Klavierkonzert noch „ Also sprach Zarathustra“ von Richard Strauss sind wirkliche Exotika. Aber was soll‘s: Im Opernhaus war eine Menge los, und das bleibt ja letztlich die Hauptsache.

„Rach 3“ ist ein aberwitzig schwieriges Werk und mit halber Kraft unmöglich zu bewältigen. Der tschechische Pianist Lukáš Vondrácek erwies sich als wenig zimperlich, mutierte zwischenzeitlich zum Donnergott, ohne darüber aber die empfindsame Seite der Komposition zu vernachlässigen – an romantischen Passagen herrschte keine Mangel, und zuweilen klang‘s fast impressionistisch. Jedenfalls hatte die Interpretation eine innere Logik, und wenn Vondrácek punktuell nachgerade brachial agierte, fügte sich das schlüssig ein.

Nicht minder engagiert zeigte sich Dirigentin Xian Zhang, mit klarem Blick für das, was sie wollte, und im Bedarfsfall ohne Scheu vor der ganz großen Geste. In der ersten Sturm-und-Drang-Phase der Komposition schienen Solist und Orchester nicht immer passgenau dieselbe Richtung einzuschlagen, im weiteren Verlauf klappte das Zusammenspiel deutlich besser, und in den besten Momenten verdiente dieser Vortrag allemal die Bezeichnung „mitreißend“. Das spiegelte sich im Applaus des Publikums, den Vondrácek bei der Zugabe klugerweise mit eher verhaltenen Stimmungen bei Chopins Nocturne Nr. 20 quittierte.

Nach der Pause sprach Zarathustra, und die berühmte Einstiegssequenz hat man schon pointierter gehört. Das traf in der Folge auch auf manche Breitwand-Passage mit überschaubarer Ausdifferenzierung zu. Gleichwohl war unter dem Strich für hinreichend Abwechslung gesorgt, zumal Xian Zhang auf dem Pult nach wie vor viel Energie ausstrahlte.

Die tiefen Streicher nutzten die Chance, die ihnen diese Partitur bietet, und machten sich nachhaltig bemerkbar, während Konzertmeister Gabriel Adorjan das „Tanzlied“ mit etwas Puderzucker bestäubte – kann man durchaus so machen. Und ganz großartig gelang das verhauchte Finale; wirklich leise zu sein, gehört zu den größten Herausforderungen für ein Orchester.

Von Jörg Worat