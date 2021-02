Hannover

Auf diese Ausstellung im Jahresprogramm des Kunstvereins dürfte sich eine besondere Aufmerksamkeit richten; Der kanadische Künstler Jon Rafman zeigt ab November nicht nur seine spektakuläre Kunst, sondern wird auch diskutieren – und auf Vorwürfe antworten, die im vergangenen Sommer die Verschiebung seiner Hannover-Ausstellung verursacht hatten.

Auf Instagram war ihm von mehreren Frauen „übergriffiges Verhalten“ vorgeworfen worden, dass er seine Macht ausgenutzt hätte für ungewollte sexuelle Handlungen. Der Künstler hat immer wieder aufs Einvernehmen hingewiesen – und geht mittlerweile juristisch gegen die Vorwürfe vor. Vergewaltigung ist ihm allerdings nie vorgeworfen worden.

Debatte über Social Media

„Mir ist es superwichtig, diese Debatte zu führen“, so Kunstvereinsdirektorin Kathleen Rahn bei der Präsentation des Jahresprogramms. Dabei müsse auch die Macht von Social Media bei der Zerstörung von Karrieren untersucht werden. Termin und Gesprächspartner dafür stehen allerdings noch nicht fest.

Ansonsten ist es eine Jahresplanung im Zeichen der Pandemie. Der Kunstverein hofft darauf, nach Ostern die aktuelle Ausstellung von Pieter Schoolwerth „No Body Get a Head“ zu eröffnen – die in zahllosen Zoom-Konferenzen gemeinsam mit dem US-Künstler konfiguriert und aufgebaut worden war und wartet nur noch auf ihre Besucher (siehe unten). Einige internationale Leihgeber von Schoolwerth-Werken (darunter Megasammler Francois Pinault) müssen noch ihre Kunst entbehren.

„ars viva“-Preis als Ausstellung

Im Juli widmet sich der Kunstverein dem „ars-viva-Preis für Bildende Kunst“, einer renommierten Auszeichnung vom Kulturkreis der deutschen Wirtschaft, der seit 1953 vergeben wird. Präsentiert werden drei Positionen: Der britische Filmemacher Rob Crosse zeigt den Verfall des menschlichen Körpers. Richard Sides, ebenfalls aus Großbritannien, installiert verschlagartige Räume aus recycelten Materialien, und die Rauminstallationen der Vietnamesin Sung Tieu erinnern an coole Filmsets.

Wenn man Corona überhaupt etwas Positives abgewinnen will: Der Kunstverein hat seine digitale Reichweite enorm gesteigert. Am Vermittlungsprogramm für die jüngeren Kunstfreunde („Kunstsurfkurse“) nahmen auch Schülerinnen und Schüler aus Berlin teil.

Willkommen in seinen digitalen Welten: Jon Rafman ist von der Manga-Kultur beeinflusst Quelle: Kunstverein Hannover

Jon Rafmans Ausflüge in digitale Welten

Bei ihm tauchen japanische Porno-Mangas ebenso auf wie monströse Videospiel-Figuren, Computer-Nerds wie „Furrys“, also Menschen, die sich wegen eines sexuellen Fetisches oder auch nur mal so als Plüschtiere verkleiden: Der Kanadier Jon Rafman, Jahrgang 1981, gilt als „Cyber-Flaneur“ unter den Installationskünstlern. Er überträgt die digitale Welt in den analogen Raum, macht sie so erfahrbarer.

Rafman ist in der ersten großen Videospiel-Ära aufgewachsen, der Zeit, als eine ganze Generation in pixeligen Bilderwelten erste Erfahrungen mit elektronischen Allmachtsfantasien sammelte, denen häufig genug soziale Vereinsamung gegenüberstand.

Auf der Biennale gezeigt

Er verbindet diese Bilder mit raumgreifenden Installationen, in denen der Zuschauer zum Beispiel in einem Bällebad Platz nimmt – ob des auch im Kunstverein zu erleben ist? Auf jeden Fall wird sein Langzeitprojekt „Dream Journal“ präsentiert, mit dem Rafman auf der Venedig-Biennale war.

Nicht nur Lustiges, auch Verstörendes und Illegales beschäftigt Rafman. Menschen beispielsweise, die keine Waffen tragen sollten, es aber dennoch tun. Diese Fotos, die Google niemals produzieren wollte, es unbeabsichtigt dennoch tat, sammelt Rafman und vereint sie dann in seiner Arbeit „9 Eyes“. Hört sich spannend an.

Geplant ist das „Dream Journal“ von November bis Januar.

Malerei in Bestform: Der Kunstverin zeigt Pieter Schoolwerth. Quelle: Handout

Pieter Schoolwerth Kraft der Farbe

Eine Geisterausstellung, die einem schon fast leid tun kann: Alle Bilder hängen, und niemand darf sie live sehen. Ende September sollte „No Body Get a Head, 1991–2020“ von Pieter Schoolwerth eröffnet werden, dann wurde wegen Corona der Besuch immer wieder verschoben – nun könnte es im April vielleicht klappen, sobald es mit dem Lockdown vorbei ist.

Das Warten lohnt sich, denn zu sehen ist hier pralle Malerei, bei der der Betrachter mit den Augen auch mal zentimeternah ans Bild heran muss. Altmeisterliche Techniken treffen auf virtuelle Welten: Zu sehen ist hier die Kraft von Farbe und Figur, erzeugt durch das Übereinanderlegen verschiedener Schichten – der Realität, der Kolorierung, der Bildträger.

Künstler-Führungen

Und das scheint auch die jüngere Szene zu inspirieren – der Kunstverein wird dann Führungen anbieten mit zehn Malerinnen und Malern, die sich mit der Rolle der Malerei in heutigen auch digitalen Zeiten auseinandersetzen.

60 Arbeiten des 50-jährigen Amerikaners zeigt der Kunstverein, beginnend von den früher 90er-Jahren, als das Internet schon erste Einflüsse auf die Kunst nahm. Schoolwerth ist partyerfahren, hat in den Nullerjahren das für Musik-Events berühmt gewordene Label „WierdRecords“ gegründet, das die New Yorker Clubszene stark beeinflusste.

Die Ausstellung soll dann bis in den Juni zu sehen sein.

Und noch eine Herbstausstellung

Die Tradition der Herbstausstellung soll nicht unter Corona leiden. Die 89. Ausgabe der Leistungsschau niedersächsischer Künstler steigt im September und Oktober.

Künstlerinnen und Künstler können sich in einem Open-Call-Verfahren um eine Teilnahme bewerben – bei der letzten Herbstausstellung haben mehr als 500 mitgemacht, 50 kamen in die Ausstellung.

Das Besondere der Herbstausstellungen: Junge neben arrivierten Künstlern, der Mix gleicht in jedem Jahr einer Wundertüte, wenn Timm Ulrichs beispielsweise oder Christiane Möbus auf Positionen ihrer Studenten treffen. Auch in diesem Jahr will sich der Kunstverein nicht allein auf seine Ausstellungsräume beschränken, sondern plant in unterschiedlichen Stadtteilen Off-Spaces und Projekträume.

Digitale Schau

Parallel dazu und ganz zeitgemäß ist die „Digitale Herbstausstellung“ in Kooperation mit verschiedenen Schulen der Stadt. Schülerinnen und Schüler werden dabei einen virtuellen Rundgang mit den eingereichten Arbeiten kuratieren. Gleichzeitig wird im Rahmen der 89. Herbstausstellung der Kunstpreis der Sparkasse Hannover (10.000 Euro) vergeben

Von Henning Queren