Hannover

Das zeichnet gute Kunst aus, wenn sie den passenden Ausdruck zur Lage findet: „Die Zukunft sollte immer besser sein“, wie wahr. Dieser Slogan von Sharon Lockhart wird ab dem 18. April die Fassade der Kestnergesellschaft aufwerten. Und lässt sich bei Einhaltung aller bis dahin noch geltenden Abstandsgebote goutieren.

Mit Corona hat natürlich auch die Kestnergesellschaft zu kämpfen. Mit einem Verdachtsfall muss man sich hier auseinandersetzen, war bei der Vorstellung des angesichts der Pandemie sehr ehrgeizigen Jahresprogramms 2021 zu erfahren. Das Jahr hat zwar schon etwas angefangen, aber die Zeiten sind nun einmal so. Zwei große Ausstellungen sind in der Planung. Und: Die Ausstellungen werden länger laufen.

Öffnung in die Stadt hinein

Was aber interessanter ist, ist die neue Ausrichtung der Kestnergesellschaft, die mit der Person des neuen Direktors Adam Budak deutlich wird. Es geht wieder und weiter raus in den Lärm der Stadt, Kestner will wirken, kommunizieren, will ein jüngeres Publikum und ganz aktuell reagieren können. Aufbruchstimmung – es klingt alles nach den vergangenen Jahren nicht mehr so hermetisch. Und man fühlt sich beim Statement, dass man „in die Stadt wirken“ wolle, wieder ein wenig an den Ex-Direktor Veit Görner erinnert

Neue Formate geplant

Da sind die drei neuen Formate. Die Fassade der Kestnergesellschaft wird noch stärker Kunstort. Internationale Künstler werden hier nach außen wirken. Wie der gefeierte Performance-Artist Tim Etchells mit seinem „Let it come, Let it come: The time we can love“, das hört sich doch mal gut an (ab September).

Es geht auch hinüber in die Nikolaikapelle, wo Diamanda Galás, die Callas der Avantgarde, im April auf Soundinstallation einrichten wird. Ganz nach dem Motto von Adam Budak: „Wir wollen den Raum erweitern.“

Und das passiert auch in der Kestnergesellschaft mit zusätzlich gewonnener Ausstellungsfläche, mit einen Raum 5 für frische, junge Projekte, die im Low-Budget-Rahmen ganz aktuell auf Zeittendenzen reagieren können. Eine Renovierung des Eingangsbereiches der Gesellschaft ist in Planung, ebenso eine Verbesserung der Corporate Identity – auch die Bar soll wiederbelebt werden.

Conceptstore

Und es wird einen besonderen Concept Store geben: Mit dem Berliner Buchladen „Do you read me“ wird es ein ausgewähltes Angebot geben – auch mit Literatur-Empfehlungen vom Direktor und der übrigen Kestner-Besatzung.

Gut 100 Tage ist Adam Budak im Amt: „Ich habe viel über die Zukunft der Kestnergesellschaft nachgedacht.“ Aber natürlich bleibe der Markenkern: „Kunstausstellungen sind unsere Hauptsache.“ Und die sollen am 17. April starten mit der Doppelschau (siehe Info) von Camille Henrot und Susan Hiller.

Hoffen auf physische Eröffnung

Der Direktor hofft bis dahin auf einen Rückgang der Inzidenzzahl und einer echten physischen Eröffnung. „Wir sind ansonsten sehr vorsichtig mit den Planungen.“ Wenn die Zeiten wieder schwieriger werden, sei man auch bereit, wieder digitaler zu werden. „Wir werden uns jeder Situation anpassen, mit allem was machbar ist.“

Das Programm für 2021

18. April bis 8.August:

Camille Henrot („Mother Tongue“, Malerei und Skulpturen) und Susan Hiller („Lost and Found“, Soundinstallation ausgestorbener Sprachen).

Fassade: Sharon Lockhart.

Project Space: Moyra Davey („My Saints“, Film von Jean Genet inspiriert).

100 Jahre Joseph Beuys wird auch gefeiert von Susan Hiller („First Aid: Homage to Joseph Beuys“ mit kleinen Weihwasserfläschchen in Erste-Hilfe-Kisten).

Soundinstallation @ Nikolaikapelle: Diamanda Galás („Broken Gargoyles“).

11. September bis 26. Dezember:

Nicolas Party („Stage Fright“, Malerei ausgedehnt auf den gesamten Ausstellungsraum) und Ericka Beckman („Fair Game“, erste große Ausstellung der Videopionierin in Deutschland).

Fassade: Tim Etchells.

Eröffnungsperformance im öffentlichen Raum: Marcello Maloberti („Circus“).

Von Henning Queren