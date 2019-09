Prinz Pi im Capitol

Hannover

Das rote Bühnenlicht pulsiert wie ein Herzschlag, die 1300 überaus jungen Fans kreischen engagiert und voller Vorfreude: „Und ich weiß, was ich will und ich weiß, wer ich bin“, singt Prinz Pi, bürgerlich Friedrich Kautz, in seinem Opener „Fähnchen im Wind“.

Der Klang im Capitol ist ungewohnt leise und sein Gesang lange schwer zu verstehen, dafür ist der Beifall doppelt so laut. Doch das stört keinen der Fans, sie kennen seine Texte eh auswendig. Die vakante Bühne wird mit viel Licht ausgeleuchtet, eine bunte Produktion mit einer einfachen Instrumentierung, mit Keyboard und Gitarre, einem Backgroundsänger und Prinz Pi, dem Frontmann.

Die Kids sind begeistert und der Typ ist angenehm einfach. Es soll ein Best-of seiner Musik werden, erzählt er, denn im Oktober dieses Jahres wird der Prinz 40 Jahre alt. Zeit für einen persönlichen Rückblick auf 14 Soloalben.

Doch noch wichtiger war seine Hochzeit für ihn, gesteht er, der bisher größte Moment in seinem Leben. Da seufzen die Besucherinnen, denn die überwiegende Mehrheit seiner Anhängerschaft ist weiblich.

Pis Töne tun nun wirklich keinem weh und sind verdammt nahe dran am Schlager-Rap. Sanft und im mittleren Tempo passt Pi damit durchaus in den Fernsehgarten. Witzbolde behaupten, früher hätte man so einen gar nicht auf die Bühne gelassen: im weißen T-Shirt mit Basecap , Bart, leisure wear und Brille.

Doch die inneren Werte zählen, und die Melodien ebenfalls. Doch auch seine Rap-Songs haben keine wirkliche Pointe: Bei den Gangstern hört man Pistolenschüsse am Songende, bei Prinz Pi ist es der Abschlag mit der obligatorischen tiefen Frequenz.

Pi glaubt, mit der Erde geht es dem Ende zu. Dennoch, trotz der nahenden Apokalypse herrscht eine gute Stimmung im Club, helle Mädchenstimmen begleiten seinen monotonen Gesang, das ist ein gut gelauntes Publikum – Qualität statt Masse, friedlich und fröhlich.

Nach gut fünfundsiebzig Minuten Programm folgen die Zugaben. „Porno, Porno“ skandiert die Menge in „Generation Porno“ und „Oi, oi, oi“ noch dazu. Ein Welpe, ein Fuchs, ein Pokémon? Nein, sein verstorbenes Hündchen beobachtet nun Pis Show, aufgeblasen und aus Plastik, fünf Meter groß, er hat ein freundliches Gesicht und schmunzelt zu den Klängen seines Herrchens.

Derweil drehen sich die Fans in einem Circle of Death, ein ziemlich ungewohntes Bild bei einer sanften Hip-Hop-Show. Doch das passt wunderbar zum letzten Song „Gib dem Affen Zucker“. Viel Beifall für den Berliner Rapper.

Von Kai Schiering