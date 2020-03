Preview und Party im Goseriede-Bad und Anzeiger-Hochhaus

hannover

„Ich erlebe das hier schon mit Wehmut“, sagt die ehemalige Direktorin der Kestnergesellschaft Christina Végh (50): „Das war eine tolle, intensive Zeit hier, und als wir vor zwei Jahren diese Ausstellungen vorbereitet haben war es ja auch nicht so geplant, dass ich gerade mit diesen Arbeiten mich aus Hannover verabschiede.“ In Bielefeld ist sie inzwischen gut angekommen und fühlt sich dort auch sehr wohl, aber so einiges vermisst sie schon in Hannover: „Ich habe hier zum Beispiel die tollen Radwege sehr gemocht und auch die Landschaft“, schwärmt sie: „Ich vermisse die Kollegen – auch aus den anderen kulturellen Einrichtungen – und natürlich viele Freunde.“ Ein Trostpflaster gibt es aber: Ihr Mann, der Kunsthistoriker Stefan Gronert, (56) ist Kurator im Sprengel Museum: „Zum Glück ist Bielefeld nicht so weit und so bin ich also auch noch häufiger in Hannover“, lacht Végh.

Fröhliche Runde (von links): Madsack-Geschäftsführer Günter Evert, Optiker Michael Thöne-Flöge, HAZ-Chefredakteur Hendrik Brandt und Jürgen Braasch Verwaltungsdirektor vom Staatstheater. Quelle: Rainer Dröse

Landesbischof Ralf Meister (58) freute sich ebenfalls über die Einladung zur Kestnergesellschaft. Er war auch begeistert von der Parallelausstellung – beeindruckende Naturfotos von Jean-Luc Mylayne (74). Taschendesigner Philipp Bree (48) genoss den Abend sehr, viel Ruhe hat er nach der Aufregung seiner Aldi-Luxustasche, die in den sozialen Netzwerken einen Shitstorm ausgelöst hatte, nicht. „Die Tasche und die Fotoaktion mit Lars Eidinger spaltet die Menschen, aber sie hat viele Fans gefunden“, freut er sich.

Sascha Gustiné (45), der zusammen mit Ines Gräfin von der Schulenburg den Förderkreis der Kestnergesellschaft leitet, begrüßte offiziell alle Gäste: „Die Skulptur ist großartig, weil sie so unterschiedliche Lesarten hat. Sie unterstreicht auch die einzigartige Freundschaft von Madsack und der Kestnergesellschaft.“

Loben die freundschaft von Madsack und der Kestnergesellschaft: Madsack-Chef Thomas Düffert und Sascha Gustiné vom Förderkreis. Quelle: Rainer Dröse

Thomas Düffert, Vorsitzender der Verlagsgesellschaft Madsack, kann dies nur bestätigen: „Wir freuen uns daher sehr, jetzt so einen Wert für Hannover geschaffen zu haben. Es ist doch beeindruckend, was die Kuppel schon alles erlebt hat. Jetzt kann sie jeder erst einmal hier bewundern, ich bin mir auch sicher, dass nach der Ausstellung dieses Kunstwerk in Hannover bleibt.“

