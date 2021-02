Hannover

Nun hat es doch ein gewisses Happy End gegeben. „Der Liebhaber“, das mittlerweile schon geheimnisumwitterte und bereits für den vergangenen April längst geplante abendfüllende Tanzdrama von Marco Goecke ist endlich uraufgeführt worden.

Und wie.

Die 15-Jährige und der Chinese

Vertanzt wird der weltberühmte Roman von Marguerite Duras (und nicht die noch berühmtere Verfilmung – den großen Hut gibt es immerhin als Zitat): diese lakonische Schilderung einer Kindheit und Jugend im kolonialistischen Saigon – die Liebe einer 15-jährigen zu einem reichen, zwölf Jahre älteren Chinesen.

Ganz soviel Indochina gibt es hier allerdings nicht – wie immer bei Marco Goecke ist der Betrachter gefragt, diese mit höchster Energiedichte gefüllten Leerräume mit seiner Vorstellungskraft zu füllen.

Mit der Musik geht es zumindest partiell nach Indochina, der Abend startet mit „Nostalgique Vietnam“ – fremde Klänge, die ganz wunderbar mit dem wunderlichen Bewegungskosmos von Marco Goecke harmonieren.

Bewegtes Meer

Und das tropische Meer bewegt sich: Von der geglückten Tonspur her wird es durch die immer wieder überwältigende Kraft von Debussys „La Mer“ zum Schäumen gebracht. Vom Bühnenbild (ebenso die Kostüme: Michaela Springer, Marvin Ott) lässt sich soviel Lokalkolorit wie nötig ahnen. Der Mekong fließt bühnenhoch in schwarzschlammigen Wellen im Hintergrund. Die Tänzer tragen dazu bisweilen die typischen schwarzen Pyjamas. Die Musik ist übrigens live, gespielt im leeren Opernhaus vom Staatsorchester (dirigiert von Valtteri Rauhalammi), muss ein komisches Gefühl sein.

Suggestive Bilder

Der Abend ist in das typische Goecke-Halbdunkel getaucht, dunkle Räume, dunkel Kostüme, halbnackte Männer in dunklen Hosen. Und dann hebt es an, dieses grenzenlos kraftvolle Spiel aus flirrender, zitternder, zuckender Dynamik, die die immer wieder neuen hypnotischen Bewegungsmuster erzeugt. Dabei entstehen teils suggestive Bilder – wenn beispielsweise zum lautstarken Höhepunkt von „La Mer“ der abgeschrägte Bühnenhintergrund mit dem Wellenbild zur Lauffläche für die Compagnie wird, die die Gäste auf dem Schiff geben – und das junge Mädchen meeresgeboren von oben herabrutscht. Bilder, denen man sich auch nicht vor dem Screen entziehen kann. Ach ja, das protzige Autos des reichen Chinesen aus dem Film rollt auch bisweilen über die Bühne.

Atemberaubender Tanz

Aber dieser Tanz: Diese vogelartigen Schwingungen, die Kraftanstrengungen auf kleinstem Raum erzeugen auch via Stream diese typische ungeheure Spannung, die die Bewegungssprache von Goecke auszeichnet. Und die auch diesen Abend zu einem Erlebnis macht. Die Leistungen der Tänzerinnen und Tänzer auch in Sachen Synchron-Abstimmung sind atemberaubend – was körperlich hier geleistet wird, ist wie so häufig bei Goecke eine Grenzerfahrung, treibt die tänzerische Körperbeherrschung an neue Grenzen. Und: Es gibt neues Vokabular seiner Bewegungssprache zu entdecken.

Lust und Leidenschaft

Erschrecken über allzu frühe Erfahrungen, Lust, Liebe, Leidenschaft und am Ende Sehnsucht und Wehmut, alles aus dem Roman ist da. Es wird intim und ausreichend erotisch – auch das ist in Pandemie-Zeiten möglich. Die Proben müssen heftig gewesen sein mit drei Covid-Tests jede Woche für alle Tänzer. Und der Glücksfall, dass das Liebespaar auch privat „aus einem Haushalt“ kommt. Maurus Gauthier und Sandra Bourdais tanzen den reichen Chinesen und das junge Mädchen – mit einem hinreißende Pas de Deux zu „D’un soir triste“ von Lili Boulanger. Der Abschied wird zu einem Chopin-Walzer in Moll rund um einem Stahlcontainer mit der Aufschrift „Saigon Paris“ angemessen tränenreich zelebriert – und die alte Madame Duras steht zum Schluss allein einsam auf der Bühne.

Auch in Corona-Zeiten können Meisterwerke entstehen. In einem Stream hatte Marco Goecke vor kurzem seine Maxime verraten: „Das Nichts fasziniert mich. In dem Moment, wie ich etwas choreographiere, möchte ich auch gleich wieder, dass es verschwindet.“ Was dem „Liebhaber“ nicht passieren wird. Nach dem Stream mit seiner ganz eigenen Wertigkeit würde man das Ganze liebend gerne auch noch einmal richtig live sehen. Und den Applaus nicht alleine vorm Computer spenden ...

Überragende Bildregie

Und trotzdem: Die Bildregie für diesen Stream ist überragend, fängt das Ballett kongenial ein. Das Videoteam hat während der Proben eine hochpräzise Schnitt- und Einstellungsfolge erarbeitet, die den Tanzgenuss über die Mattscheibe ohne Einschränkung vermittelt. Da wird dann beispielsweise ein Tänzer in der Mitteltotale eingefangen, bei einem Bewegungswechsel kurz auf die gesamte Bühne geswitcht, damit man weiß, wo er jetzt zu finden ist – und dann die volle Entfaltung der Drehung mit vollem Muskelspiel im Close-up gezeigt. Das hat schon große Klasse und birgt auch eine gewisse Gefahr. So gut, aber eben artifiziell bekommt man das als Live-Erlebnis nicht zu sehen. Und auch nicht einen sichtlich ergriffenen Marco Goecke zur Schlussverneigung in solcher Detailnähe.

Kostenloser Stream

Und das hat aber auch gewisse Nachteile, wenn der Stream nun nicht gleichmäßig streamt und der Klang minutenlang wie durch einen Zerhacker klingt ... Gab es vielleicht zu viele Zugriffe? Den Stream gibt es jedenfalls irgendwann in der kommenden Woche für 30 Tage kostenlos zu sehen.

Von Henning Queren