Hannover

Von weitem sieht es so aus wie die letzte Corona-Demo: Leute in Masken, ein paar Polizisten stehen um die Herrenhäuser Allee herum, 80 Leute laufen mit.

Doch weil man keine Schlachtrufe hört und dann näher hingeht, offenbart sich die Versammlung beim genauen Hinsehen als futuristische Prozession: Zu Grabe getragen, verbildlicht durch einen Gewächshaus-Wagen voll mit Pflanzen, wird das Klima unseres Planeten.

Diese Aktion ist eine Performance-Demonstration des Theater an der Glocksee. „Plantkingdom“ heißt die Reihe, sie ist in einer dystopischen Zukunft angesetzt: Die Erde ist verbraucht und verwüstet, die wenigen verbleibenden Pflanzen werden als Nahrungs- und Sauerstoffproduzentinnen religiös verehrt – das muss man sich vorstellen.

Eine Gruppe „Auserwählter“, monochrom in Plastik gekleidet, zieht den Pflanzenwagen, an den die Schauspieler mit Atemschläuchen angeschlossen sind, über die Allee. Metallisch dröhnende Musikloops beschallen die Mitlaufenden. Wir alle sind die „Pflanzenjünger“, die dem Kult beiwohnen und hoffen, einen Topf mit einem Pflänzchen dargeboten zu bekommen, um atmen und essen zu können.

Kurz vor dem Schneiderberg hält der Wagen an, die Auserwählten versammeln sich: Sie zeigen Verse in Gebärdensprache (die Aktion ist wortlos), transformieren diese Gesten in eine Tanzperformance, verteilen Töpfe mit kleinem Grün drin.

Sehr zeremoniell, eingespielt und auch distanziert: Ein paar Mitläufer steigen zwar ad hoc in die Gestenchoreografie ein, manche sind ebenfalls in weiß oder Plastik gekleidet – doch sind es nicht genug, um nach außen ein visuelles Gesamtkonzept zu ergeben.

So müssen unwissende Passanten Gedankensprünge machen, oder auf Flyern lesen, um an den Kern der Demo-Performance zu kommen: Dass die übertrieben scheinende, dystopische Zukunft in gegenwärtiger Realität, mit umweltzersetzender Politik, vorbereitet wird.

Damit sich das Bild einer völlig pflanzenarmen Erde gerade hier einstellt – im trockenen, aber doch grünen Georgengarten – braucht es überragende Imaginationskräfte. Trotz guter Ansätze, stilsicherer Kostüme, Unterstützung aus Botanikinstitut und Berggarten, kommt diese Installation des „Plantkingdom“ so weder als Mitmach-Konzeptkunst noch als Polit-Demo zur Vollendung. Schade.

Von Lilean Buhl