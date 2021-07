Hannover

Bauholz, farbige Baumwollstoffe, Klebeband, Gips oder Zement – und daraus entstehen ebenso karge, kalkulierte und dann überwältigende Werke: Dafür erhält die britische Künstlerin Phyllida Barlow den diesjährigen Kurt-Schwitters-Preis. Die mit 30.000 Euro verbundene und hier zum dreizehnten Mal vergebene Auszeichnung, die von der Niedersächsischen Sparkassenstiftung ausgestattet wird, gehört zu den begehrtesten Kunstpreisen der Bundesrepublik – und hat internationalen Rang.

Die Sache mit den einfachen Dingen

Hannovers Kunstvereinsdirektorin Kathleen Rahn ist jedenfalls begeistert – sie hat in ihrer Zeit in Nürnberg die erste große deutsche Ausstellung von Phyllida Barlow organisiert. „Eine wunderbare Wahl“, so Kathleen Rahn, die die Künstlerin in London entdeckt hatte. Besonders schätzt sie an der britischen Künstlerin die Materialität der Arbeiten, die aus einfachen Dingen wie Zement und Bauzäunen große, teils raumgreifende Werke schafft.

Malerei, Architektur und Skulptur

Die Grenzen von Malerei, Architektur und Bildhauerei verschwimmen in Barlows Werken. Das Wuchern in Räumen, die einfachen Materialien, der damit erzeugte Humor, das verbindet die Britin auch mit dem hannoverschen Namenspatron des Preises.

Gefühl für gescheiterte Utopie

Das sieht auch die Jury (unter Vorsitz von Sprengel-Direktor Spieler) so: „In ihren eigenen Arbeiten aus der Studienzeit zeigt sich ein progressives Verständnis und eine Reaktion auf verschiedene moderne Bildhauerinnen und Bildhauer – von Miro bis Giacometti und Bourgeois. Unter all diesen frühen ‚Mentoren‘ scheint der Einfluss von Kurt Schwitters sowohl grundlegend als auch nachhaltig gewesen zu sein. Schwitters‘ eigene Arbeiten – die kleinen, skurrilen Skulpturen, die er in Großbritannien schuf, die Verschmelzung von Malerei und Skulptur in seinen Collagen, der außergewöhnliche Merz Barn, den er in Eldewater errichtete, sowie seine dadaistische Klangkunst. Am deutlichsten ist der Einfluss von Schwitters in den großflächigen, raumgreifenden Installationen zu erkennen, die Barlow über viele Jahre hinweg aus ausrangierten,ungenutzten und alltäglichen Materialien geschaffen hat. Sie vermitteln ein Gefühl für die gescheiterte Utopie der Moderne und eine Faszination für die zeitgenössische urbane Umgebung.“

Protest gegen die Glätte

Mit ihren zerbrechlich wirkenden Großskulpturen stellt sie Konzepte der Perfektion und massiver Monumentalität in Frage. Rahn: „Sie gehört in eine Generation mit dem Plastiker Franz Erhard Walter, die in der Nachkriegszeit gegen die klassische Ästhetik und Glätte protestierten.“

Ihren internationalen Durchbruch hatte Barlow – die viel unterrichtet und Größen wie Douglas Gordon ausgebildet hat – mit dem Britischen Pavillon auf der Biennale von Venedig 2017. Zur Zeit wird sie große im Haus der Kunst in München gezeigt.

Herbst 2022 im Sprengel Museum

Der Kurt-Schwitters-Preis 2022 der Niedersächsischen Sparkassenstiftung wird voraussichtlich im Herbst 2022 verliehen. Die Preisverleihung ist mit einer umfangreichen Einzelausstellung der Künstlerin im Sprengel Museum verbunden. Man darf gespannt sein, wie und mit welchen Materialien Phyllida Barlow hier die Räume erobern wird.

Anliegen des Kurt-Schwitters-Preises ist es, Künstlerinnen und Künstler zu würdigen, „deren Werk durch die Berufung auf Kurt Schwitters gekennzeichnet ist und sich durch das Vorwagen in neue Bereiche künstlerischen Gestaltens und künstlerischer Vorstellungen auszeichnet, oder deren Werk einen Beitrag zur Verbindung und Integration der künstlerischen Gattungen leistet“.

Von Henning Queren