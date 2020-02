Petrenko und die Berliner Philharmoniker im Kuppelsaal

Hannover

Die Berliner Philharmoniker in Hannover, das ist immer ein Fest, ausverkaufter Kuppelsaal, Ticketpreise bis zu 145 Euro und schon zur Pause ein Applaus, den sich andere Orchester mit einem ganzen Abend verdienen müssen.

Das Programm ist nicht so richtig populär, dafür umso anspruchsvoller. Strawinskys „Sinfonie in drei Sätzen“ zum Auftakt legt die Latte schon gleich auf die Marke Weltklasse. Strawinskys Neoklassik, schön und gut, hier ist sie vor allem schön und von den Rauheiten entfernt, die der Komponist in seinen eigenen Interpretationen bevorzugte. Streichflächen von makelloser Politur, die Balance der einzelnen Orchestergruppen schlicht perfekt, die Durchhörbarkeit gleicht dann schon einer sehr gut abgemischten Hi-Res-Aufnahme.

Dirigent Kirill Petrenko hält die teils vertrackten Rhythmen mit einer atemberaubend exakten, fast grafischen Zeichengebung unter Kontrolle, wirkt schon wie ein menschliches Metronom – hier gibt es kein emotionales Herumgerudere, sondern direkt umsetzbare Präzision.

Was sich im Spiel dieses großartigen Orchesters umsetzt. Das durch Petrenkos neue Ernsthaftigkeit wieder mehr Klasse erreicht hat – jenseits der „Rhythm is it“-Freundlichkeit von Simon Rattle. Werk und Handwerk zählen einfach.

Was auch für den zweiten, überraschenden Teil des bemerkenswerten Abends gilt, einem raren Stück von Neutöner Bernd Alois Zimmermann. Der „Soldaten“-Komponist hat sich 1950 in die Traumwelt des Tanzes begeben mit „Alagoana – Caprichos Brasileiros“. Beim Rumba wird Petrenko ein wenig lockerer, gibt im bigbandfreudigen „Cabolo“ den Rhythmus mit wiegenden Schultern, die Philharmoniker können sogar lässig swingen.

Manche instrumentalen Sachen gelingen in einer Vollkommenheit, dass man meinen könnte, sie seien synthetisch erzeugt wie das fast körperlose, druntergelegte Streicherflirren im „Saudade“.

Und bei diesem Orchester zeigt sich der Kuppelsaal mal wieder von seiner besonderen Seite – ist die Spielvereinigung gut, klingt auch der Kuppelsaal überraschend gut, gibt durch seine weite Räumlichkeit dem massiven Schlagwerk und den tiefen Streichern ausreichend Volumen – und macht auch dieses suchterzeugende Pianissimo der Berliner, das aus dem Nichts der absoluten Stille entsteht, ausgezeichnet hörbar.

Solche Akustik braucht man auch bei den abschließenden „Sinfonischen Tänzen“ von Sergej Rachmaninow – mit kontrolliertem Rumms, fein abschattiertem Schlagwerk und messerscharfen Einsätzen der Bläser, das so nur die Berliner schaffen. Man kann das noch wilder hinbekommen, wie russische Orchester bisweilen, aber schöner wohl nicht. Eine Zugabe, meint Petrenko, ist dann wohl nicht mehr nötig. Riesenbeifall für einen Abend voller beglückender Perfektion.

Von Henning Queren