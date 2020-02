Peter Maffay im Interview

Hannover

Die Haut wie Leder, die tätowierten Oberarme noch immer gestählt: Peter Maffay (70) gibt sich nach außen gern hart. Der Sänger, der sich vom Schlagerstar zum Rocker wandelte, geht wieder auf Tour, ist am 3. März in Hannover. In seinem aktuellen Buch „Hier und Jetzt“ entwickelt der zweifache Vater die Vision von einer besseren Zukunft.

Herr Maffay, erinnern Sie, was Sie am 15. Januar 1970 getan haben?

Nein, aber das Datum hat etwas mit unserer ersten Schallplatte zu tun.

Richtig. An dem Tag erschien Ihre Debütsingle „Du“, die zum größten deutschsprachigen Hit des Jahres 1970 wurde. Hat die ZDF-Hitparade Sie über Nacht zum Star gemacht?

Nein. Anfangs wollte diesen Titel kein Mensch spielen, weil er mit fünf Minuten zu lang war. Es dauerte eine ganze Weile, bis er über Diskotheken seinen Weg machte. Entscheidend war Frank Elstner bei Radio Luxemburg. Aber erst danach ging ich zu Dieter Thomas Heck in die Sendung. „Du“ hat mich aus meinem Lehrlingsdasein herausgeholt und in eine spannende Zukunft hineinkatapultiert.

50 Jahre nach „Du“ schreiben Sie in Ihrem neuen Buch „Hier und Jetzt“, dass Sie mit Ihren nunmehr 70 Jahren nicht nur zufrieden, sondern auch glücklich seien. Hat das etwas mit Ihrer heutigen Lebensweise zu tun?

Ich vermute schon. Ich habe viele Strecken zurückgelegt. Auf unserem neuen Album gibt es einen Song, der das umschreibt. Er heißt „1000 Wege“. Vom rumänischen Kronstadt bis nach Deutschland, meiner jetzigen Heimat, waren es viele kurvige Wege. Einige davon waren unnötig, andere jedoch sehr schön mit wertvollen Begegnungen. Rückblickend bin ich mit diesem rasanten Trip sehr einverstanden.

In Ihrer Biografie „ Maffay – auf dem Weg zu mir“ ist zu lesen, dass Sie früher bis zu zwei Flaschen Whiskey und 80 Zigaretten am Tag konsumierten. Wie denken Sie als gesundheitsbewusster Biobauer über den jungen Peter Maffay?

Das war völliger Unsinn und überflüssig. Das waren die Kurven, von denen ich sprach. Es hat zu nichts geführt. Möglicherweise habe ich das irgendwann mal cool gefunden. Die Musik ist dadurch nicht besser geworden, und die Gesundheit hat darunter gelitten. Gottseidank ist Rauchen für mich kein Thema mehr, und ich trinke auch keine harten Sachen mehr. Alles geht leichter ohne.

Auf welche Weise bekommen Sie auf Gut Dietlhofen oder auf Ihrer Finca in Mallorca die Auswirkungen des Klimawandels zu spüren?

Ich bin kein wirklicher Landwirt, aber selbst für mich ist erkennbar, dass da ein Wandel stattfindet. Ende Januar zum Beispiel bin ich mit leichter Kleidung aus der Haustür gegangen. Wir hatten in Tutzing 15 Grad. Es lag kein Schnee. Wir haben nicht einmal genügend Regen. Wenn es so weitergeht, wird der Boden austrocknen. Uns sterben die Bienen weg, die Singvögel verschwinden. Wer die Auswirkungen des Klimawandels negiert, tut das wider besseren Wissens.

Zur Abwendung der Öko-Apokalypse sind unendlich viele Maßnahmen nötig – und trotzdem bliebe der Erfolg ungewiss. Haben Sie dieses Buch geschrieben, weil Sie die Hoffnung auf eine bessere Zukunft noch nicht verloren haben?

Natürlich denke ich positiv. Wäre ich Pessimist, müsste ich jammernd alle Viere von mir strecken und sagen: „Das war’s!“ Das kann und will ich meinen Kindern nicht zumuten. Aber auch niemanden in meinem Umfeld, der mich über all die Jahre unterstützt hat. Auch mein Publikum hat eine gewisse Erwartungshaltung an mich. Vor allem aber will ich es mir selber nicht zumuten. Denn ich habe noch einiges vor. Wir gehen jetzt wieder raus, um den Leuten zu beweisen, dass wir den Popo noch flink genug über die Bühne bewegen können. Ich glaube wirklich, dass wir eine Chance haben, die jedoch jeden Tag kleiner wird, wenn wir nichts tun.

Ihr persönliches Waterloo, so schreiben Sie in Ihrem Buch, war die Tournee mit den Rolling Stones im Sommer 1982. Sie wurden damals von den Stones-Fans ausgebuht. Wann sind Sie zu der Erkenntnis gekommen, dass diese Niederlage Sie geerdet hat?

Zunächst mal war bei mir die Enttäuschung groß. Im Anschluss an diese sechs Abende mit den Stones, an denen wir geblutet haben, haben wir eine eigene Tournee gespielt. Die sah natürlich anders aus. Das hat geholfen, die Wunden zu heilen. Der Tourveranstalter Fritz Rau, die Band und ich haben zusammen gesessen und uns gefragt, was zum Teufel da abgelaufen ist. Und dann sind wir darauf gekommen, dass wir gewisse Vorzeichen übersehen haben. Ich hätte in Hannover nach dem ersten Konzert zu der Pressekonferenz gehen und ihr nicht als beleidigte Leberwurst fernbleiben sollen. Das war ein Fehler.

„Mit alten Männern spiele ich nicht“, lautete früher einer Ihrer Leitsätze. Wie sehen Sie das jetzt, wo Sie mit 70 Jahren wieder auf Tour gehen?

Der Satz stammt nicht von mir, sondern von Bertram Engel. Und das kam so: Wir waren am Proben und haben es uns richtig gegeben. Zwei Stunden später warf er die Drumsticks durchs Studio und sagte: „Mit alten Männern spiele ich nicht“. Wir waren ihm nicht gut genug.

Wie fühlt es sich an, heute mit älteren Herren zu spielen?

Ich spiele mit älteren Herren, aber die sind ziemlich fit. Gerade Bertram Engel. Dieser Satz, den Sie erwähnt haben, findet seine Anwendung bei jedem unserer Konzerte. Wenn es nicht nach Bertrams Fasson geht, kann ich hinter mir spüren, dass die Sticks wieder fliegen. Er ist gnadenlos. Ich bin froh über die Haltung meiner Band. Das sind keine Luschen, sondern enorm gute Handwerker, die eine coole Auffassung vom Job haben. Da ist keiner dabei, der aus der Reihe tanzt. Da ist Lockerheit drin, aber wenn es sein muss, auch Druck und Härte.

Peter Maffay: „Hier und Jetzt“ (Lübbe, 272, Seiten, 20 Euro).

Am 3. März, 20 Uhr in der Tui-Arena, nur noch wenige Restkarten in den NP-Ticketshops.

Von Olaf Neumann