Hannover

Etwas unentschlossen und nachdenklich sitzt das Huhn am Tisch: „Mach ich jetzt ‘ne Therapie, oder trinke ich noch ‘ne Tasse Kaffee?“ Ja, gute Frage.

Und eine, die sich wohl nicht nur Hühner stellen. Aber wenn Zeichner Peter Gaymann das Wesen des Menschen beim Bürzel packen will, greift er am liebsten zum Huhn. Mehr als sein halbes Leben schon, und das so erfolgreich, dass fast jedem seine „Legbegleiter“ schon mal begegnet sind – in Zeitungen, Zeitschriften, im Buchladen, auf Plakaten oder eben in Ausstellungen. Sein „Huhniversum“ ist nun im Wilhelm-Busch-Museum zu sehen – und nicht nur das.

Hühner haben Humor

Die Schau „Von Hühnern und Menschen“ zeigt auch, was der 71-jährige Freiburger in seiner langen Karriere sonst noch gemacht hat. Eine Art begehbare Biografie, die in Teilen huhnfrei ist, aber nie ohne diesen leichten Witz, der selten böse, aber immer treffsicher daherkommt. „Meinen Humor“, sagt Gaymann, „habe ich immer schon.“

Als das Zeichnen dazukam, war schnell klar, dass man beides zusammen zu einem prima Beruf machen kann.

Angezogene Nackte

Gaymann wurde Teil des Kunstbetriebes – und nahm ihn mit Humor. Das Wilhelm-Busch-Museum zeigt Kunstpostkarten von Aktmalereien, von denen Gaymann aus Museumsshops jeweils zwei mitgenommen und auf einer die dargestellten Frauen nachträglich wieder angezogen hat.

Apropos Museumsshop: Gaymann hat selbst mal einen als Kunstobjekt gestaltet – alles Fake, aber als Stereotyp entlarvt. Ein Teil jener Ausstattung ist auch in Hannover zu sehen. Mitten im großen Ausstellungsraum steht zudem eine Wand, auf der Fragen gedruckt sind, die man ihm im Laufe der Jahre gestellt hat.

Zum Beispiel die, ob er auch Handwerker zeichne oder ob er den französischen Zeichner Sempé mag. Auch solche Fragen geben Antworten. Und, ja, Sempé gehört zu Gaymanns Helden, genau wie F.K. Waechter, dessen Nachlass das Busch-Musuem beherbergt. „Ich freue mich sehr, hier zu sein“, sagte Gaymann am Freitag bei der Vorstellung der Ausstellung.

Badeurlaub in der eigenen Wanne

Wenn man einmal rum ist und somit auch eine Reise durch alle Wohnorte des Künstlers gemacht hat, also Freiburg, Rom, Köln und den Starnberger See, wo er heute lebt, gelangt man an der letzten Wand zu Menschen mit Masken und ist also in unserer infektiösen Gegenwart angelangt. Bei Männern im Park, die weder mit Biontech noch mit Astrazenica geimpft sind, weil sie auf „Armani“ warten. Bei Paaren, die ihren Badeurlaub in die eigene Wanne verlegen und zum Zwecke höchster Authentizität ein schickes Bergpanorama an die Wand malen.

Wer nach der Runde in der Schau noch in den Museumsgarten geht, trifft wieder auf Hühner. Weintrinkende, Zeitung lesende, gärtnernde und immer fröhliche Hühner. die Gaymann hier aufgestellt hat und die den tristen Februar mit ein wenig sonnigem Gelb aufhellen. Humor hilft. Gut, wenn man ihn immer schon hatte. Dann tut es bei wichtigen Entscheidungen auch eine Tasse Kaffee.

Der schwere Umgang mit dem Geld

Ohne Moos nichts los – in der oberen Etage hängen ebenfalls Arbeiten von Peter Gaymann – als Teil der ebenfalls neuen Schau „Ohne Moos nichts los …“, die sich, man ahnt es, mit der Macht des Geldes in der Karikatur befasst. Hier zeigt das Museum die beeindruckende Tiefe seines Bestandes und hat aus vier Jahrhunderten den satirischen Umgang mit Geld zusammengestellt. 140 Arbeiten von Karl Arnold bis Robert Gernhardt, von Gerhard Haderer bis Horst Haitzinger, von William Hogarth bis Gerald Scarfe, von Honoré Daumier bis zu eben jenem Jean-Jaques Sempé.

Beide Schauen bis 19. Juni.

Von Uwe Janssen