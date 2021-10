Hannover

Manchmal muss man einfach spoilern. Also, hier stirbt Otello nicht, Desdemona auch nicht – und beide haben sogar Nachwuchs. Der neue „Otello“ in der Staatsoper ist ziemlich radikal und in jeder Hinsicht überzeugend inszeniert, musikalisch und sängerisch schon sehr, sehr gut – und war beim Premierenpublikum, was die Regie betrifft, deftig umstritten, es gab tatsächlich mal wieder deutliche Buhs.

Endlich wieder große Oper

Aber endlich wieder Oper, richtig große Oper. Da ging schon ein Aufatmen durchs Rund des Opernhauses, als GMD Stefan Zilias zum Pult schritt. Der Zuschauerraum war pandemiebedingt ausgedünnt besetzt – was beim phonstarken Schlussjubel gehörmäßig aber überhaupt nicht auffielt. Dieser „Otello“ hat das Zeug zum Renner, die Premiere ausverkauft, und auch für die nachfolgenden Vorstellungen sollte man sich in Sachen Tickets ranhalten.

Man muss sich schon einlassen auf diesen „Otello“ in der Regie von Immo Karaman („Turn of the Screw“), der alles wegfegt, was man sonst mit dieser imposanten Verdi-Oper verbindet, kein Zypern, keine Pracht, Liebesduette in kargen Zimmern, umgedeutete Handlungsstränge und nirgends etwas von der „Mohrenangst“, die Max Frisch hier ausgemacht hat.

Der Krieg steht im Zentrum

Und auch nichts Maritimes mehr. Das geht schon gleich am Anfang los. Da ist kein Segelschiff bedroht, sondern ein Mensch in seelischer Not: Otello, der mit den Geistern kämpft, die der Krieg gebiert. Diese mit großem visuellen Aufwand gemachte Sturmszene lohnt allein schon den Besuch: Hier herrscht Krieg, zu den Klangwogen aus dem Orchestergraben flimmern verfremdete, abstrahierte Bombenangriffe, Kampfszenen, Explosionen über die bewegliche Projektionsfläche, die der stimmmächtige Chor bildet – Bürgerkriegskämpfer, Flüchtlinge, Guerillas, Soldateska, die Assoziationskräfte des Zuschauer sind gefragt.

Traumatisierter Kriegsheld

Die Geschichte, die Folie, die Immo Karaman über den „Otello“ legt, geht dann so: Otello ist ein traumatisierter Kriegsheld, der sich vom Weltengetümmel in eine karge Bleibe zurück gezogen hat und an seinen Erinnerungen leidet, beschädigt, wie alle Menschen, die Krieg zu erleiden hatten. Eine Matratze, ein Kühlschrank, Tisch und Stuhl – und Otello im Bademantel. Das ist es fürs erste. Und das reicht auch, um Akt eins und zwei zu erzählen.

Was auch durch das fabelhafte Bühnenbild (Etienne Pluss) unterstützt wird. Denn das identische Zimmer ist nämlich in die Tiefe gestaffelt vielfach vorhanden – so kann Otello lange Zeit auf der Bühne bleiben, mal neben dem Geschehen wie in einer Erinnerung, mal mitten drin. Und manchmal verbinden sich die Räume dann auch zu einer Riesenparty im Sixty-Schick – der Empfangsszene bei Verdi..

Desdemona überlebt

Es ist alles da, die Intrigen des Jago, sein Credo, das Liebesduett, das wortgenau passt, es geht auf. Desdemona ist die liebende Frau, die dem traumatisierten Helden nur helfen will. Am Ende wird sie von Otello mit einem Sturmgewehr erschossen – aber nur in seiner Phantasie. Alles nur geträumt. Otello liegt auf seiner Matratze und Desdemona muss sehen, wie sie damit klarkommt.

Das ist ziemlich realistisch und findet seinen Kontrapunkt im Orchestergraben durch Staatsorchester, das der GMD nach der Pandemiepause gut eingestellt hat. Hier geht es eher romantisch zu mit ausschwingende Bögen und schöner Schwelgerei in der Sternennacht – die straffe italienische Dramatik eines Ettore Panizza beispielsweise ist hier nicht gefragt. Dafür umso mehr die sorgfältige Begleitung der Sänger.

Tolle Sänger, großes Kino

Und die machen den Abend ganz groß. Allen vorweg das Premieren-Traumpaar aus Martin Muehle als Otello und der Desdemona von Barno Ismatullaeva. Tenor Muehle hat die nötige baritonale Kraft sowohl für Leidenschaft wie auch Innigkeit und um auch über die Orchesterwogen zu reichen – wie auch die Desdemona mit schönen Timbre, die fast noch mehr Applaus bekam. Jago (Pavel Yankovsky) liefert in seinem Trinklied einige hochprozentige Spitzentöne, war ansonsten eher Schurke, denn intellektueller Verführer – auf den Cassio (Marco Lee) mit leichter Stimme doch hereinfällt.

Großes Kino also. David Lynch („Twin Peaks“) ist hier erkennbar Vorbild für Immo Karaman. Und wie bei dem Filmemacher ergibt sich die Logik auch hier bisweilen aus der visuellen Wirkung. Man muss sich nur darauf einlassen.

Von Henning Queren