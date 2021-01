Hannover

Ganz am Ende dürfte man abheben, zu himmlischer Musik ungeahnten Höhen entgegenschweben – alles virtuell und drogenfrei. Ein technisch ehrgeiziges Projekt vom hannoverschen Orchester im Treppenhaus will die Ohren in einem akustischen Rauschzustand versetzen.

„Köpfhörer:in“ heißt das ambitionierte Konzert des Orchesters, das auch schon für seine außergewöhnlichen Auftritte an ebenso außergewöhnlichen Orten prämiert wurde. Am Freitag ist die Uraufführung.

Anzeige

Keine Geheimkonzerte

Das ist auch eines dieser Projekte, die es ohne Corona nicht gegeben hätte. „Eigentlich hasse ich ja diese ganzen Streams, jeder macht einen“, so Thomas Posth, der Dirigent des außergewöhnlichen Konzerts. „Wir haben überlegt, was für uns wirklich Sinn macht.“ Eigentlich wollte des Orchester im Treppenhaus Geheimkonzerte in Hannover veranstalten, das Publikum klandestin zu den jeweiligen unbekannten Orten lotsen – was aber in Lockdown-Zeiten ein wenig illegal wäre.

Das Konzept der „Kopfhörer:in“ überzeugte. Geplant ist ein 3D-Konzert – ähnlich dem Kino, wo dreidimensional Dinge lebensecht durch den Raum sausen, das passiert hier mit Klängen.

Ein wenig Mystery

Das Stück, das mit entsprechender Musik erzählt wird, ist ein wenig Mystery. Und passt zu Corona. Der Zuhörer erlebt einen Mann in einem Raum, der nur wenig rausgekommen und in einem Kreislauf von Gedanken gefangen ist. Und irgendwie bemerkt er eine Person in dem Raum, aber sieht niemanden. Und es beginnt ein kleines raumzeitliches Wunder für alle, die konzentriert zuhören können – wenn man die beiden Wesen der Geschichte auf ihrer Reise begleitet.

Es gibt eine ausgeklügelte räumliche Inszenierung, professionelle Sprecher. Und natürlich Musik, darunter ein Stück für Marimba und Geige von Mario Carro, das nach Meinung von Thomas Posth die Stimmung des Stücks am besten trifft. Auch weil es „About Escher“ heißt und dem Künstler Maurits Cornelis Escher gewidmet ist, der durch seine verwirrenden, paradoxen Labyrinthe berühmt wurde. Und durch diese verschlungenen Gänge und Treppenfluchten könnte es denn auf der Hörreise gehen.

Wie Caspar David Friedrich

Zum Schluss setzt die Produktion „auf eine tiefes romantisches Empfinden“, so Volker Bürger, der Texter und Regisseur des Projekts, wenn ein Streichquartett von Mendelssohn intoniert wird. „Der Mann des Stücks endet auf einem Berggipfel – inspiriert von Caspar David Friedrich, der Menschen zwischen Himmel und Erde.“ Genau das soll hörbar werden.

Dabei macht sich das Orchester eine ebenso spezielle wie verblüffende Audiotechnik zunutze. Das Ganze ist in den hannoverschen Tesmar-Studios über Wochen sehr aufwendig binaural produziert – ein Verfahren, das auch als Kunstkopf-Aufnahme bekannt ist.

Magischer Kunstkopf

Dabei nimmt dieser magische Kunstkopf mit hochempfindlichen Mikrofonen und präzise ausgestalteten Hörgängen gleichsam den Kopf des zukünftigen Hörers ein.

Und der muss sich entsprechend konzentrieren. Deshalb ist es sinnvoll, das Konzert naheliegenderweise über einen Kopfhörer und in abgedunkeltem Ambiente wahrzunehmen, um sich auf die Aufnahme restlos einzulassen. Thomas Posth: „Am liebsten wäre es uns, wenn die Leute die Augen zumachen.“

Versprochen ist dann ein akustischer Gipfelsturm von etwa eineinhalb Stunden, damit die Konzentration immer schön oben bleibt. Wenns klappt, ist man mit dem Kopf raus aus allem, den Alltagssorgen, dem Corona-Wahnsinn. Mehr kann ein Konzert nicht leisten.

Tickets für die Premiere am Freitag ab 19 Uhr gibt auf der Homepage des Orchesters im Treppenhaus.

Von Henning Queren