Xavier Naidoo hat in der ausverkauften Tui-Arena seine größten Hits vor 12.000 Fans gesungen. Seine Setlist hat der polarisierende Mannheimer Pop- und Soulsänger aber vorher glattgebügelt.

Ich will ein Bild von dir: Xavier Naidoo in der Tui-Arena, die Fans zücken die Smartphones, um den ganz in Schwarz gekleideten Sänger zu fotografieren. Quelle: Wallmüller