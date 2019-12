„Nijinski“ in Staatsoper Hannover

Hannover

Sensationeller Tanz und ein bewegender Moment: Das war schon eine virtuelle Umarmung, die Hannovers Tanzfans Marco Goecke per Applaus und Jubel zukommen ließen. Der Starchoreograph trat allein vor seine Compagnie an den Bühnenrand und wurde begeistert beklatscht. Angekommen, angenommen – so einen Empfang gab noch für keinen neuen Ballettchef in den vergangenen 30 Jahren.

Was natürlich auch am Stück lag. „Nijinski“, diesem Gott des Balletts gewidmet, der dafür steht, dass Tanz der Sieg der Atmung über die Schwerkraft ist – was an diesem besonderen Abend aufs Trefflichste bewiesen wurden.

Mit „Nijinski“ hatte sich Marco Goecke schon mal eingeführt, vor eineinhalb Jahren bei den Ostertanztagen im Schauspielhaus. Aber dieses Stück, das zeigte die Premiere, gehört einfach auf eine große Bühnen, um seine eigentliche Größe zu zeigen.

Drei Jahre ist dieses Tanz-Juwel alt, 2016 war die Uraufführung in Stuttgart. Für Hannover hat Goecke es noch einmal neu geschliffen, poliert und zum Glänzen gebracht – extensiv (28 Tänzer) und intensiv (bis in kleinste Bewegungen). Und so lässt sich genau erfahren, was Hannover in der Ära Goecke zu erwarten hat. Diese einmalige Tanzsprache mit einem Bewegungskosmos, der in ganz vielen Momenten Grenzüberschreitung ist – dessen, was man dem menschlichen Körper bisher zugetraut hat.

Die Musik läuft, und die Tänzer sind dazu wie von Starkstrom durchpulst, vibrieren, flattern, zittern und führen unglaubliche geometrisch exakt abgezirkelte Bewegungsfolgen aus – Tanz wird hier an ein kaum noch erreichbar scheinendes Limit getrieben. Gleichzeitig hat Goecke auch ein Faible für das unglaublich Weiche, Fließende, für hoch emotionale, wirklich romantische Elemente und für unnachahmliche Eleganz,

Nein, auf einen „schönen“ Pas de Deux muss man auch bei ihm nicht verzichten – wie das Duett von Nijinski und seiner Mutter beweist. Überhaupt Nijinski. In diesem Stück geht es um Wahnsinn und Genie, wenn die Tänzer, hecheln, schreien, am Mikro aus dem Leben von Nijinski erzählen. Wo es auch um Liebe geht. Liebe zwischen dem Tänzer und seinem Impresario Diaghilew (erkennbar an Hut, Mantel und Pelzkragen) – die von Goecke im Zentrum des Abends recht offenherzig mit wohl stilisierten Griffen in geweitete Hosen und Zitaten aus dem legendären „Preludes à l’apres midi d’un faun“ gestaltet ist.

Mehr Requisiten braucht es nicht, das Ganze steigt in einem modulierten Halbdunkel, die Tanzfläche ist ein bühnengroßes hellgraues Quadrat, das immer wieder je nach Situation neu illuminiert wird.

Und es sind auch die Details, auf die man achten muss, die in dem Energiefluss immer wieder auftauchen – sei es der runde Mantelschwung von Diaghilew, der als Liebhaber dann auch abgezirkelt mit einem Pulverwurf einen Kreis ins Gegenlicht zaubert, wenn er Nijinski gleichsam bestäubt hat. Und beim „Spectre“ knallt es, und rote Rosenblätter regnen vom Bühnenhimmel. Am Ende geht es in die Irrenanstalt,Nijinski liegt am Boden, zeichnet Kreise, Kreise, Kreise ... Licht aus.

Auch die Musik ist stimmig – weil live. Das war ein Manko bei der Vorstellung im Schauspielhaus, viel zu laut und wummerig. An diesem Abend achten Staatsorchester (unter Valtteri Rauhalammi) und Pianistin Narmin Najafli auf den nötigen Feinschliff und machen das Ganze auch musikalisch zu einem Genuss.

Die Tänzer! Es gab schon Kenner der Tanzszene, die es Marco Goecke nicht zutrauten, in so kurzer Zeit in Hannover eine eigene und gleichzeitig seine erste Compagnie überhaupt auf die Beine zu stellen. Das hat geklappt. Und wie. Mit den beiden Solisten Rosario Guerra als Nijinski und Conal Francis-Martin als Diaghilew, die mit jedem Muskel, jeder Sehne ihres Körper die Tanzsprache von Goecke umzusetzen in der Lage sind. Und auch die Compagnie ist enorm trainiert – was da an exakten und perfekt synchronisierten Bewegungen möglich war, ist schon bemerkenswert.

So ein Abend macht Lust auf mehr, viel mehr. Marco Goecke arbeitet schon an seinem nächsten Stück, bereitet das „Nichts“ für einen „3-Generationen“-Abend vor (Premiere: 22. Februar). Auf den Titel „Kulturhauptstadt“ muss man noch warten. Der Titel „Tanzhauptstadt“ ist in greifbarer Nähe. 5/5

Von Henning Queren