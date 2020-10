Neue "Carmen" in der Staatsoper Hannover

Hannover

Der Torero wird den Stier zuverlässig erlegen – unter Corona-Bedingungen. Am Sonnabend hat eine besondere „Carmen“ Premiere – auch unter Corona-Bedingungen. Die Endproben laufen auf Hochtouren.

Die Neuproduktion in der Regie von Barbara Horáková muss natürlich anders sein – und doch ist alles wiedererkennbar, verspricht Generalmusikdirektor Stephan Zilias. Es wird ein wenig anders klingen und anders aussehen.

Kleineres Orchester

Denn die Musik kann wegen der Abstandsregeln und Hygienevorschriften nicht so bleiben. „Wir haben gar nicht so viel Platz im Orchestergraben, um das Orchester unter den gegebenen Einschränkungen überhaupt unterzubringen“, so GMD Zilias.

Also musste modifiziert und reduziert werden. Dafür hat die Staatsoper den Komponisten Marius Felix Lange gewinnen können – der auch in Sachen Filmmusik arbeitet. Der hat sich die Partitur von Georges Bizet vorgenommen und deutliche eigene Akzente gesetzt

Mit Marimba und Tuba.

Zilias vergleicht das mit dem gelungenen Umgang mit historischer Bausubstanz: „Da wird ja nicht einfach kopiert – sondern vielleicht auch einmal ein Glaskörper auf ein barockes Gebäude gesetzt.“ Spannend: Komponist Lange setzt andere Instrumente ein für einen neuen „Carmen“-Sound – wenn Marimbaphon, Bassklarinette und Tuba ganz neue Aufgaben bekommen. Die Instrumente selber bleiben aber klassisch, keine E-Gitarre, kein Synthi.

Und wie klingt es? Zilias ist nach den Proben jedenfalls begeistert: „Das wird alles ganz farbig und schillernd – mit einen neuen Blickwinkel auf die meisterhafte Partitur.“ Es bleibt in jeder Hinsicht respektvoll, „weil es eine tiefe Verbeugung vor der traditionellen ’Carmen’ ist“.

Keine Massenszenen

Auch durch die Einfügung von zwei neuen Gesangsnummern – Carmen (wird von Evgenia Asanova und Ruzana Grigorian gesungen) bekommt zwei Volksweisen auf die Stimmbänder geschrieben, ein baskisches Lied und ganz zum Schluss alleine auf der Bühne ein anrührendes Roma-Lied. Ganz im Sinne von Prosper Mérimée, der die Vorlage zur Oper geschrieben hat.

Und da die Corona-Regeln auch auf der Bühne gelten, musste etwas mit dem geforderten großen Chor passieren. Also keine Massenszenen: Die Fabrikarbeiterinnen im ersten Aufzug werden ihren Auftritt dann nur zu zweit bewältigen. Kurzarbeit wird es allerdings nicht geben: „Das Publikum bekommt schon alle großen Arien, die es kennt.“

Neue Ouvertüre und unterhaltsam

Allerdings gibt es eine neue Ouvertüre, einen Prolog, der auf das kommende verweist. Die Handlung wurde auch um eine halbe Stunde maßvoll eingedampft: Nun lieben und leiden Carmen und ihr Don José pausenlose zwei Stunden.

Und das wird gut aufgehen, so Zilias – was an der straffen und packenden Regie liegt, die die „Carmen“-Geschichte aus der Rückschau erzählt. „Wie ein Kinofilm“, meint Zilias. Und wirklich passend zur Handlung: „Mit Tanzeinlagen, hier herrscht das pralle Leben auf der Bühne.“ So mancher würde sich vielleicht an die „Westside Story“ erinnert fühlen.

Das Bühnenbild wird von einer Stahlkonstruktion dominiert – und erinnert vielleicht an das New York der Zwanzigerjahre. Auf jeden Fall: „Das ist unterhaltsam im besten Sinne.“

Von Henning Queren