Hannover

Als Gott muss man ja eine Menge Spaß im Leben haben. Wenn man sich in der Staatsoper anschaut, wie zur Eröffnung der Ballettsaison Gastchoreograph Nadav Zelner sich mit dem Stück „Toda“ für die Einladung bedankt.

Das ist hebräisch und heißt schlicht „Danke“. Und das kann man als Zuschauer gleich zurückgeben, weil man eine knappe Stunde so ziemlich aufs Beste unterhalten wurde.

Keltische Klänge

Denn der Israeli liefert ein wunderbar unbeschwertes Stück puren Tanzes ab, das einfach und vor allem Spaß macht – und die Tänzerinnen und Tänzer sich von ihrer besten Seite zeigen lässt.

Was auch durch die Musik angetrieben wird. Keltische Klänge, ein bisschen Lord of the Dance, aber das macht eben einfach gute Laune, live gespielt und vom Staatsorchester mit dem nötigen Drive versehen. Tonspur zu einem tollen Mix aus Showdance, ja, warum denn nicht, deutlich erkennbaren Versatzstücken des klassischen Balletts amalgamiert mit der eigentümlichem, körperbetonten Tanzsprache von Nadav Zelner – man sieht schon, dass er mit der israelischen Batsheva Dance Compagnie zusammengearbeitet hat.

Die farbigen Götter

Die Geschichte, die er erzählen möchte, versucht dem durchweg heiteren Ganzen ein wenig mehr Tiefgang zu geben. Um Götter handelt es sich – Götter, die zu allem fähig und in der Lage sind, aber nicht so recht wissen, wie es mit ihnen weitergeht. Zu Beginn werden ein paar Gedanken auf den Vorhang projiziert in dem Sinne, dass man die Welt verändern könne, wenn man sich nur entscheidet.

Und das tun die Götter. Sie entscheiden sich zur großen Freude des Publikums für den Tanz. Ein gewaltiges Dreieck signalisiert schon durch die ankündigende Farbigkeit in Orange-Gold-Himmelblau, dass der Abend in Richtung unbändige Freude streben wird.

Abklappen in den Orchestergraben

Die Tänzer sind komplett gefordert, nicht nur durch komplexe Bewegungsfolgen, sondern auch entsprechende Mimik. Und Akrobatik – das hat schon Schauwert, als die Götter zu fortgeschrittener Stunde zu langsam pulsierenden Klängen einer nach dem anderen an den Bühnenrand treten und einfach zur Seite, nach vorn, mit die Rücken zuerst abklappen und in die Tiefe des Orchestergrabens sausen. Wumms. Und Wumms ...

Und allein den Besuch lohnen schon die verhaltenen, poetischen Passagen, die der Choreograph als Ruhepunkt zum keltischen Wirbelsturm gesetzt hat – ausdrucksstarke, suggestive Soli von hoher Ästhetik, die auch durch das Bühnenbild (Eran Atzmon) gestützt wird: Riesige, raffiniert illuminierte, halbtransparente Stelen, in denen es bisweilen fegefeuerartig qualmt.

Riesenbeifall

Und zum Schluss, beim wirbelnden Kehraus – und dafür wird fast die komplette Goecke-Truppe aufgeboten – kann ein kräftiger Schuss Michael Flatley nicht schaden. Der Applaus und die Jubelschreie danach sind entsprechend. Und deshalb fällt auch für zukünftige Zuschauer die Entscheidung leicht – für diesen unbeschwerten Tanzabend, der richtig Lust macht auf die Zeit nach Corona.

Von Henning Queren