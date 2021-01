Hannover

Zu großer Musik lässt sich schöner morden. Das werden die „ Tatort“-Zuschauer erleben. Denn bei der Folge „Tödliche Flut“ (24.1.), der Hamburger Beitrag mit Kommissar Falke ( Wotan Wilke Möhring), spielt Hannovers NDR Radiophilharmonie auf.

Warum gerade dieser „ Tatort“? „Es wurde nach einen Plot gesucht, der für diese Art von Musik geeignet ist“, so Matthias Ilkenhans, der Manager der Radiophilharmonie. Die Komponisten Peter Hinderthür und Stefan Will haben dabei das Orchester voll gefordert – in einem Projekt, das sehr langfristig geplant war. Und aufwendiger als sonst ist. Denn üblicherweise wird die spannende Handlung mit versiertem Einsatz von elektronischen Klängen unter Spannung gesetzt.

Seelenleben und Meereswogen

Der „ Tatort“ hat zum Plot einen Bauskandal, spielt auf Norderney. Klar, dass hier dann die Kameraschwenks über die Nordsee zum kräftigen Griff in die Kiste mit romantischen Meeresschilderungen verführt, wenn die Wasserwellen ihre Entsprechungen in satten Streicherwogen finden.

Die Nordsee ist natürlich auch sehr tief, wie das Seelenleben von Kommissar und Täter. „Die Komponisten wollten bewusst diese Tiefe erkunden. Neben den Kontrabässen, der Bassklarinette und dem Kontrafagott spielen auch die Celli in den tiefsten Lagen“, sagt Dirigent Christian Schumann,

Streicher und Bläser getrennt

Die sinfonische Klangspur – immerhin wurden so 40 Minuten vom 90-minütigem „ Tatort“ vertont – wurde kompromisslos im Großen Sendesaal aufgenommen. Natürlich unter Corona-Bedingungen, Streicher und Bläser getrennt und dann wieder zusammengefügt.

Könnte das auch zu einem größeren Werk werden? Dirigent Schumann: „In diesem Fall haben die Komponisten eine Musik geschrieben, die zur Grundästhetik des „ Tatort“, der ältesten deutschen Krimireihe, einfach perfekt passt. Ob sie später daraus noch eine autarke Sinfonie schaffen werden, wer weiß – eine spannende Aufgabe wäre es in jedem Fall.“

Erfahrung mit Filmkonzerten

Die Radiophilharmonie ist für solche Projekte seit Jahrzehnten prädestiniert, hat einen reichen Erfahrungsschatz, was die Aufnahme von Filmmusik betrifft. Naturfilme hat das vielseitige Orchester aus Hannover bereits untermalt und begleitet, Kinofilme (siehe Info) und die immer ausverkauften Filmkonzerte mit Frank Strobel.

Die besondere Herausforderung auch für die Dirigenten ist der Verzicht auf eine irgendwie geartete Interpretation, hier ist das punktgenaue Spiel auf die Szenenabfolge entscheidend – die Note muss millisekundengenau sitzen.

Soundtrack mit Rolling Stones

Musikalisch wird sich die Radiophilharmonie gegen einen auch ansonsten üppigen Soundtrack behaupten müssen – auf der Musikliste des Krimis stehen noch Stücke wie „Dancing in the Dark“ im Schmuseklang von Bert Kaempfert, „Sympathy for the Devil“ von den Stones – und das unverwüstliche „Heimweh“ von Freddie Quinn.

Von Henning Queren