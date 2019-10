NDR Radiophilharmonie spielt Beethoven im Kuppelsaal

Hannover

Zweite Runde beim Beethoven-Festival der NDR Radiophilharmonie: Im Kuppelsaal war wiederum eine Symphonie angesagt, diesmal die 8., dazu kam erstmals ein Klavierkonzert in Gestalt des 5. - atmosphärische Kontraste schienen also garantiert.

Zudem haben sich die Veranstalter eine charmante Dreingabe ausgedacht: Steht ein Klavierkonzert Beethovens auf dem Programm, können die Besucher im Leibniz-Saal den Solisten des Abends vorab bei einer halbstündigen Extra-Performance zu erleben. Diese Vorstellungen sind im Preis inbegriffen, aber nicht buchbar: Sie funktionieren nach dem Windhund-Prinzip, und man muss rechtzeitig vor 18.45 Uhr kommen, um sicher eine Karte dafür zu ergattern.

Das Format heißt „Carte blanche“, und der Pianist hat dabei tatsächlich keine Vorgaben. Er muss nicht einmal zwingend Beethoven spielen – Nobuyuki Tsujii entschied sich gleichwohl für die 23. Klaviersonate und bestach mit einem äußerst facettenreichen Vortrag. Es folgte eine kurze Gesprächsrunde, bei der sich nicht unbedingt drei der vier Fragen hätten auf Tsujiis angeborene Blindheit beziehen müssen, zumal der Pianist schon in seiner ersten Antwort signalisierte, dass dieses Thema für ihn gar nicht so sehr im Vordergrund steht.

Anschließend ging‘s auf der großen Bühne in die Vollen. Zunächst mit Beethovens 8. Symphonie, die eher kurz und eher leicht ist, aber unter den Händen von Andrew Manze natürlich trotzdem kein Leichtgewicht wurde. Zwar legte der Chefdirigent streckenweise eine beschwingt-schwebende Körpersprache an den Tag, doch kam darüber die Feinzeichnung im Detail keineswegs zu kurz. Es mangelte im Kopfsatz nicht an Abwechslung, ebenso wenig an wohldosierten kleinen Verschrobenheiten in den Mittelsätzen – und echtes Drama kann man sich, wenn es denn nicht angelegt ist, eben auch nicht schnitzen.

Das 5. Klavierkonzert ist da ein anderes Kaliber. Es ist in kriegerischen Zeiten entstanden, was deutlich Spuren hinterlassen hat, sollte aber nicht wirklich martialisch interpretiert werden, erst recht angesichts der vielen Zwischentöne. Wichtig ist hier ferner in besonderem Maße, dass der Solist sich mit dem Orchesterspiel verzahnt und es nicht zu dominieren sucht – all das löste sich an diesem Abend vortrefflich ein, um so beeindruckender, da visuelle Kommunikation für Nobuyuki Tsujii nicht möglich ist.

Der Pianist ist ein Meister der Klangfarben, kann donnern wie hauchen und auch mit der Linken fein abgestufte Akzente setzen. Immer wieder gab es ausgewogene Dialoge mit wechselnden Orchesterstimmen, und in den besten Momenten rückte der Beigriff „makellos“ in Reichweite.

Heftiger Beifall. Und als Tsujii dann noch die „Mondscheinsonate“ anspielte, wurde es ganz still im Saal.

Von Jörg Worat