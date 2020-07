Hannover

„Willkommen zurück!“: Unter dieses schöne Motto hat die NDR Radiophilharmonie eine neue Konzertreihe gestellt. Bei der spielt das Orchester vor Publikum im Großen Sendesaal, dessen Bühne zum Auftakt gleichzeitig nach langer Umbauzeit erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wurde.

Eine Feuertaufe unter speziellen Vorzeichen. Denn sowohl Musiker als auch Besucher müssen noch Abstand halten – da liegen keine ganz großen Besetzungen drin, und mehr als 218 Karten können nicht verkauft werden. Zum Konzept der Reihe gehört ferner, dass das Publikum auf verschiedenen Wegen zu den Plätzen geführt wird und die rund einstündigen, pausenlosen Konzerte mit aufgesetzter Maske verfolgt.

Musik aus den USA war angesagt, und Chefdirigent Andrew Manze bemerkte in einer Vorab-Ansprache, dass ihn der Titel von Aaron Coplands „ Quiet City“ an Streifzüge durch Hannover zu Beginn der Corona-Krise erinnert hätte. Wunderbar fügten sich anschließend Mirjam Buddays Englischhorn und die Trompete von Stefan Schultz in den Streicherklang – eine ausgewogene, atmosphärische, anrührende Interpretation.

Das konnte man bei André Prévins „Four Outings for Brass“ nur mit leichten Einschränkungen behaupten. Zwar gestaltete das Bläserquintett der Radiophilharmonie die Musik mit ihrem jazzigen Touch souverän und abwechslungsreich, aber auch etwas arg akademisch: Die Anweisung des Komponisten, der erste Satz sei „with energy“ zu spielen, wurde beispielsweise eher halbherzig befolgt. Dann war Sharon Kam am Zug und brillierte als Solistin bei Coplands Klarinettenkonzert.

Die international renommierte Hannoveranerin weiß bruchlos Klangfarben zu wechseln, phrasiert phänomenal und spielt akzentuiert, ohne zu überzeichnen. Da zudem die Chemie zwischen ihr und Manze stimmt, entstand hier Großes: Der erste Satz geriet traumhaft innig, bevor über die Kadenz immer mehr Pfeffer ins Spiel kam. Glücklicherweise war danach noch nicht Schluss: Sharon Kam bewies, dass man auch einem Dauerbrenner wie „Summertime“ immer neue Facetten abgewinnen kann. Sehr herzlicher Beifall – im Publikum saßen auch Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf, NDR-Intendant Joachim Knuth und dessen Stellvertreterin Andrea Lütke.

Und wie steht es nun um die Klangqualitäten der neuen Bühne mit ihrer speziellen Optik? Ein endgültiges Urteil scheint nach diesem einen Abend verfrüht, da sollte man noch ein paar Konzerte abwarten. Die man hoffentlich in absehbarer Zeit vermehrt und maskenfrei verfolgen kann – wobei Andrew Manze dem Tragen des Mund-Nasen-Schutzes neben den gesundheitlichen Gründen einen weiteren positiven Aspekt abgewinnen konnte: Eventuelles Schnarchen, so meinte er, bliebe dadurch vielleicht eher unbemerkt …

Aktueller Stand bei den weiteren Konzerten der Reihe „Willkommen zurück!“: Der 10. Juli mit Musik von Wagner und Richard Strauss ist ausverkauft, für Mahlers 4. Symphonie in kammermusikalischer Besetzung am 16. und 17. Juli gibt es noch Karten.

Von Jörg Worat