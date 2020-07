Hannover

Gitarre, Schlagzeug, Bass, ein paar wenige Akkorde und simple Texte über Liebe, Disco und Kuriositäten des Alltags – mehr braucht es nicht zum Punkrock-Glück. 220 Autos sind zum 800. Konzert der Hamburger Punkrock-Band Montreal gekommen. Aus dem Heidekreis, Wolfsburg, Dresden und sogar Wien sind sie zum Schützenplatz angereist, um Automobilrock vom Feinsten zu erleben.

„Wir kommen aber nicht wie Fury In The Slaughterhouse runter und putzen eure Scheiben!“, stellen die Bandmitglieder Hirsch, Yonas und Max Power von Anfang an klar. Dann hauen sie voll Spielfreude, komplett angstfrei vor der seltsamen Situation und wie gewohnt redselig in die Saiten und aufs Schlagzeugfell. „Kino?!“, „Auf der faulen Haut“ oder der Neue-Deutsche-Welle-Kracher „Katharine, Katharine“ – der Funpunk beginnt sofort zu wirken. Überall Autowackeln, Seifenblasen und Hände, die aus Fenstern klatschen. „Was wir hatten“ – auch traurige Lieder vom Vermissen haben die Jungs im Repertoire. „Das spielen wir nicht so oft, aber dafür gut“, witzeln sie.

Die Master of Zwischenansagen lassen immer wieder ihren Blick durch die Reihen schweifen. Nur „freundlich guckende Autos“ vor ihnen. Kein rostiger Fiat in Sicht, dafür ein Porsche. „Wir machen künftig Musik für Besserverdiener“, stichelt Gitarrist Yonas, während er die absurde Autokonzert-Situation für sich einzuordnen und zu begreifen versucht. Die Fans in der ersten Reihe, die wie Souffleusen die Lieder mitsingen, würden ihnen schon fehlen, gibt die Band dabei zu. Montreal bieten Nahbarkeit da, wo es eigentlich kaum möglich ist: Sie lassen zwei Fans, unter Einhaltung der Abstandsregelung und Maskenpflicht, auf die Bühne.

Dann spielen sie „Sommer 96“ von der brandneuen Covertitel-EP, das „schön blöde“ Lied „Pullover“, das wie in textilgeflochtenes LSD klingt, oder „Dreieck und Auge“, in dem sie Aluhutträger und Verschwörungstheoretiker aufs Korn nehmen, Seitenhieb gen Hildmann und Konsorten inklusive.

Im Februar spielen sie im Musikzentrum ein weiteres Hannover-Konzert. „Nächstes Jahr dann mit Anfassen!“, versprechen sie, bevor sie überwältigt und mit Klatsch-Hup-Blink-Applaus dankbar durch die langen Autoreihen schlendern.

Von Aline Westphal