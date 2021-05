Molly bloom bei den Kunstfestspielen

Hannover

„Ulysses“ von James Joyce ist ein Klassiker der literarischen Moderne, doch viele Menschen haben ihre Probleme mit diesem mächtig mäandernden Roman. Jetzt ist auch klar, warum: Sie haben ihn sich nicht von Viviane De Muynck vortragen lassen – „Molly Bloom“ geriet als Programmpunkt bei den „Kunstfestspielen Herrenhausen“ zur Sternstunde, die mit stehenden Ovationen quittiert wurde.

Ovationen für Erstaufführung

Die Erstaufführung der englischsprachigen Fassung hat eine Vorgeschichte. Die renommierte belgische Darstellerin ist den Text zusammen mit Regisseur Jan Lauwers, dem künstlerischen Leiter der „Needcompany“, schon vor über 20 Jahren angegangen, doch fand das Vorhaben durch den Einspruch der Joyce-Erben ein abruptes Ende. Nun ist das Copyright abgelaufen, und Viviane De Muynck kann endlich in die Vollen gehen.

Was wörtlich zu verstehen ist, wenngleich hier natürlich nicht der gesamte Roman dargeboten wird, sondern lediglich das Schlusskapitel und auch das nicht komplett. Es geht um den großen Monolog der Molly Bloom, und vom Setting her lenkt in der heimeligen Umgebung des Orangenparterre hinter dem Galeriegebäude nichts ab: ein Tisch, zwei Stühle, einige imaginäre Männerfiguren und eine sehr reale Schauspielerin.

Derbe Sprache, nie zotig

Die in ihrem Assoziationsstrom kompromisslos abräumt und doch jederzeit die Zwischentöne findet. Die zuweilen extrem derbe Sprache wird bei ihr nie zotig, und die Einlassungen über „die Männer, die sich raussuchen können, was ihnen passt“, klingen nie larmoyant. Es mangelt auch nicht an Humor: Als etwa die Ich-Erzählerin einem jungen Galan die Verlobung mit dem Sohn eines spanischen Edelmanns vorgaukelt, kann Viviane De Muynck nicht an sich halten: „And he believed me“, platzt sie triumphierend heraus.

Die Darstellerin, Jahrgang 1946, ist natürlich abgeklärt und hat hier eine auf ihre Weise abgeklärte Figur zu spielen, doch wirkt alles wie aus dem Moment heraus entstanden. Auch wenn es darum geht, offenherzige Einblicke im Brustbereich zu zeigen oder Hand an den unsichtbaren Roman-Ehemann Leopold anzulegen (mit anschließendem Abwischen der Finger), kommt das alles sehr selbstverständlich daher. Und ein Eingreifen der Souffleuse wird mit einem „Yes, she‘s right!“ umgehend ins Spiel eingebunden.

Schönheitt des Theaters

Obwohl die Veranstalter dankenswerterweise eine deutsche Übersetzung ausgelegt haben, möchte man den Text doch auf Englisch hören – in der Sprachmelodie einer Viviane De Muynck, bei der sogar einzelne Worte wie „savage“ oder „pleasure“ zu Ereignissen werden. Und wenn sie im Schlussabschnitt dann doch zunehmend weicher zu artikulieren beginnt, ohne kitschig zu werden, ist der Abend perfekt. Schönes Interview im Programmheft: „Es ist nicht so, dass Theater schockieren möchte, doch liegt eine Schönheit im Wilden und im Risiko“, sagt De Muynck. Oh ja.

Von Jörg Worat