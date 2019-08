Hannover

Er war einer der wenigen ausländischen Studenten im legendären CalArts: Klaus vom Bruch (67), Medienprofessor in München und Gastprofessor an der Columbia University, erinnert sich an die wilden Zeiten an der kalifornischen Kunsthochschule.

Herr vom Bruch, wie sind Sie an die legendäre Kunstausbildungsstätte gekommen?

Die deutschen Kunsthochschulen waren irgendwie zu alt und zu spießig, da waren ja nur diese Maler-Typen. Das in Kalifornien hörte sich schon besser an. Außerdem konnte ich damit meine Eltern überzeugen. Die hatten in Köln eine gut gehende Bäckerei und mit Kunst so gar nichts am Hut. Also habe ich gesagt: „ Wernher von Braun hat es in den USA auch geschafft.“ Den kannten die.

US-Unis verlangen eine happigen Jahresbeitrag ...

Richtig, das waren 1975/76 in meinem Fall 10.000 Dollar, gut 33.000 Mark. Eine Wahnsinnssumme damals. Aber wir hatten etwas schwarz ...

Was bitte?

Jetzt kann man das ja sagen. Meine Mutter wollte etwas Schwarzgeld irgendwie loswerden. 50.000 – man braucht ja auch was zum Leben – hat sie dem Kind in die Hand gegeben ... aber sag’s nicht deinem Vater ...

Und dann Kalifornien?

Aber wie. Mir waren Bruce Nauman und John Baldessari schon bekannt. Bei Nauman habe ich studiert. Das war für mich unglaublich zukunftshaltig, deutsche Akademien waren die Vergangenheit.

Und sonst? Wie war es? Man hört ja so einiges.

Ich weiß ja nicht, was Sie gehört haben, aber das meiste stimmt wohl.

Nackt im Pool?

Aber klar, das kann man ja auch in den Interviews hören, die die Ausstellung hier in der Kestnergesellschaft begleiten. Das waren viele reiche Kids in der Schule. Ich sage nur Sexualität und Kokain.

Oha.

Aber sicher. Wir wohnten in Santa Monica – und wenn es auf den Freeway ging, fuhr man doch gar nicht ohne zwei Linien Koks überhaupt los. Also ich meine, die Geschichte von CalArts lässt sich so zusammen fassen: Sex und Koks.

Was vielleicht Kunsthistoriker etwas anders gewichten würden ...

Ist doch egal. Hier in der Ausstellung wird ein starker Schwerpunkt auf den Feminismus gelegt, was man sicherlich machen kann.

Wie lief denn der Unterricht im CalArts ab?

Gar nicht. Ich war bei Bruce Nauman mit sechs anderen Leuten. Der „Lehrende“ kam einmal pro Woche, und legte dann beispielsweise seine Schuhe auf den Tisch und fragte: „How do you like my new Boots?“ Oder man redete über Kunst – wir hatten eine Literaturliste mit irgendwelchen metaphysischen Texten aus Asien. Ich habe das dann mit „Faust II“ ergänzt. Oder wir sollten ein Indianer-Museum besuchen ... Wie wir dahin kommen? ’Just follow my yellow Porsche.“ Bruce Nauman zeigte gern, wie erfolgreich er damals schon war.

Ist ja wie im Film ...

Wir sind ja auch ganz in der Nähe von Hollywood.

Und sind dabei überhaupt Kunstwerke entstanden?

Ich hatte eine Arbeit „Sun- and Moonlight“ vorgelegt, eine Kiste Fotopapier mit Mondlicht und die andere mit Sonnenlicht belichtet und das in zwei Räumen ausgebreitet. Dadurch gab es eine Ironie des Konzeptuellen – was mich immer interessiert hat. Und dann wurde darüber geredet.

Funktionieren heute solche Ausbildungsmethoden?

Ich denke ja, mit einer gewissen dialektischen Ausbildungshaltung. Ich habe das in München auch versucht – nur waren die Kollegen dagegen.

Ein Jahr CalArts hat bei Ihnen ausgereicht?

Ich wollte eher eine Identität für mich finden. Und das war dann keine amerikanische. Da hatte ich schon ein wenig Heimweh nach der deutschen Sprache. Ich war selber 25 Jahre Professor und habe den Studenten vermittelt, dass man eben den Groschen fallen hören muss ... Und das war bei mir damals der Fall. Und außerdem ging ja auch irgendwann das Geld aus.

Wo das Fragen stellen zur Kunst wird

Der Stadtplan nimmt die ganze Wand ein, „Rape“ ist unzählige Male darauf gestempelt, „ Vergewaltigung“ in alarmierendem Rot. Protest gegen eine patriarchalische Kultur und früher Ausdruck eines radikalen Feminismus.

Einer Haltung, Anschauung und Wissenschaft, die vergleichsweise früh mit künstlerischer Ausrichtung am Cal-Arts institutionalisiert wurde. Eine richtige und wichtige Ausstellung: Die Kestnergesellschaft präsentiert unter dem Titel „Wo Kunst geschehen kann“ die frühen Jahre das CalArts, des California Institute of Arts – eine der bedeutenden Kunstschulen des 20. Jahrhunderts. Und Kunst kann auf so unglaublich vielfältige Weise an den unverstellbarsten Orten sich ereignen, das ist die Botschaft.

Oder wie John Baldessari, einer der Hauptbeweger im CalArts fragt: „Was bedeutet Originalität in der Kunst? Was bedeutet Kunst als Erfahrung, Kunst als Zeit?“ Das Stellen von Fragen, die Suche nach Antworten wird hier zum künstlerischen Prozess. Es gibt keine Lehrenden und Lernenden mehr, Hierarchien sind weg – oder sollten es zumindest sein.

Die Ausstellung richtet sich auf die frühen Jahre der von Walt Disney, ja, genau: dem Walt Disney, initiierten Kunstschule, rückt ihre zahlreichen und später namhaften Studenten wie Judy Chicago, Stephen Prina, Tony Oursler, Klaus vom Bruch, Mike Kelley und und und ... in den Fokus.

Die Ausstellung ist vergleichsweise sperrig – es ist ein bisschen, wie bei Ausstellungen über Rockbands: Kostüme, Instrumente und Plattencover hängen an den Wänden, Videos laufen im Hintergrund – und man bekommt den Spirit, den diese Band entfaltet hat, doch nur schwer in den Griff.

Die Kunstwerke sind Dokumente, die den Zeitgeist widerspiegeln, Anklagen gegen Vietnam, die (Wieder-)Entdeckung der atonalen Musik, ein erstes computergeneriertes Gedicht, das ratternd auf einem allerliebst veralteten Nadeldrucker ins Unendliche fortgeschrieben wird.

Man sollte Zeit mitbringen, die Artefakte erschließen sich in ihrer Bedeutung nur selten unmittelbar – wenn, dann erzählen sie über eine ebenso vergangene wie faszinierende Epoche. Oder man hört auf den Videomonitoren den Zeitzeugen zu. Wie das damals war mit dem Nackt-im-PoolSein. Und warum das die Hochschule eine Zweimillionen-Spende gekostet hat.

Bis 10. November

Von Henning Queren