Tür an Tür mit Schulte: 450 Autos auf dem Schützenplatz

Hannover

„Schön, dass Ihr hier reingefahren seid“, begrüßt Michael Schulte 450 Autos auf dem Schützenplatz. Ein schöner Sommerabend, ein schönes Sommerkonzert – das heißt in Hannover 2020 eben, die Musik auf dem Schützenplatz durch die Windschutzscheibe zu sehen und durchs Radio zu hören.

„Highs and Lows“ ist der Opener, in dem sich Schulte erstmal ins Gefühl grooven muss, „endlich mal wieder auf einer richtigen Bühne“ zu stehen. Ein dezent pulsierender Beat und elektronische Stimmenschnipsel wabern unter seinem lockeren Radiosound, bei „All My Life“ erzählt der Sänger, dass er seine vierköpfige Band gestern zum ersten Mal seit Februar wiedergesehen habe.

Anzeige

Die Kombo hat sich fix eingespielt und auch Schulte kommt in Form. „Dreaming Out Loud“ beginnt mit Gitarrensolo und Orgeltönen, stets kommt viel Digitales eingeflogen, den Refrain singt Schulte mit seinen Fans durch leicht gesenkte Fenster. „Ich hör‘ Euch, unglaublich!“

Weitere NP+ Artikel

Zur Galerie Konzert trotz Corona: Am Freitagabend stand Michael Schulte bei der „Autokultur“ auf dem Schützenplatz auf der Bühne.

Zwischen Singer-Songwriter und Clubhymnen-Lieferant bewegt er sich mit seinen Songs, ungefährliche Kompositionen aus der Ed-Sheeran-Schule bringen die Fans zum Winken. Ein paar haben ihre Motorhaube mit Slogans bepinselt, „ich bin leider kurzsichtig“, sagt Schulte blinzelnd und geht später hinunter, um das Auto zu signieren.

Poppiger Mix aus Folk, Indie und Clubtempo

Zu „My Love“ reizt Schulte dann die Mikro-Reichweite aus und sammelt in den hinteren Reihen Sympathien. Der Song lockt, wie viele, mit Lagerfeuer-Melodien auf der Akustikgitarre und ergeht später in Synthie-Schnipsern. „You Said You’d Grow Old With Me“ spielt er dagegen nur mit Piano-Begleitung – Schultes Stimme taugt für Crossover und Pathos, in höchste Höhen trägt sie die Songs aber nicht. Die meiste Bewegung auf den Autositzen fordert Schultes poppiger Mix aus Folk, Indie und Clubtempo, wie bei „Back to the Start“, in das die Band einen Reggae-Jam einbaut. Mehr als seine Deutschpop-Kollegen ist Schulte vom Chartsound der britischen Inseln geprägt und bringt eine ungezwungene Melange aus Stilen mit.

Die größte Bandbreite zeigen Schulte und Band in einem Cover-Medley: Gorillaz, Billie Eilish, Avicii – diese Versionen klingen aber eher nach Karaoke als nach Neuinterpretation, dabei startete Schultes Karriere dereinst mit Coversongs im Internet.

„Ich glaube, wir gehen heute alle mit einem Grinsen ins Bett“, sagt er gegen Ende. In den Autos gehen die Taschenlampen an, zum ESC-Song „You Let Me Walk Alone“, mit dem Schulte 2018 mit Platz vier das erste respektable deutsche Ergebnis in Jahren holte. In seinem Hit ist Schulte zu Hause, vor dem Autopublikum singt er, mit Überzeugung und Gespür, seine bis dahin beste Performance dieses Abends. Schulte hat sich freigespielt: Das Publikum freut sich über zwei Soli mit der Gitarre als Zugabe und einen letzten Song mit der Band.

Von Lilean Buhl