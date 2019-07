Hannover

Es ist das Ende einer Ära, am kommenden Wochenende hört Intendant Michael Klügl (65) nach 13 Jahren an der Staatsoper auf. Ein Gespräch über seine Zukunft, Skandale und die ganz persönlichen Götter.

Herr Klügl, 300 Jahre ist die Oper in Hannover alt – wird’s die in 300 Jahren noch geben?

Schwierige Prognose. Fangen wir mal mit der Erderwärmung an ...

Okay, okay ... Wie haben Sie Hannover erlebt?

Ich war gerne hier. Die Menschen konnte man schon vom Theater überzeugen. Aber es war am Anfang nicht leicht, das Publikum war schon sehr stark polarisiert – in Puhlmänner und Lehmänner. Das war schon schwierig. Insgesamt hat sich die Stadt sehr geöffnet – ich war ja schon vor 30 Jahren mal in Hannover, da war es grau, vor allem grau.

Was war der größte Skandal Ihrer Zeit?

Wenn überhaupt, dann der „Freischütz“ von Kay Voges. Es gab schon wütende Angriffe – auch von Leuten, die nichts gesehen hatten. Man muss natürlich dazu sagen, dass die Skandalisierung zum Erfolg des Abends beigetragen hat – es war dann immer ausverkauft.

Ihr persönliches Highlight?

Was mich besonders berührt hat, war eigentlich ein sehr einfacher Abend: „Simplicius Simplicissimus“ in der Regie von Frank Hilbrich.

Defizite? Was fehlt, was hätten Sie gerne noch gemacht?

Vieles, vieles, vieles. Es gibt noch Tausende von Stücken.

Was wären denn Ihre drei Lieblingsopern?

Ach Gott, kann man so nicht sagen. Der Komponist, von dem ich am meisten hören will, der mich am meisten beschäftigt, ist und bleibt Mozart. Gefolgt von Maurice Ravel, Das sind die Götter, der Rest sind Musiker.

Wie steht Hannovers Oper jetzt da?

Was die Auslastung betrifft: Ich hatte mit 65 Prozent angefangen, und jetzt stehen wir bei 85 – und das bei einem herausfordernden Spielplan. Im bundesweiten Vergleich sind wir damit bei vergleichbaren Häusern sehr gut. Obwohl das nicht das Entscheidende ist: Man muss glaubhaftes Theater machen, muss hinter den Stücken stehen, dann ist die Chance am größten, dass man Erfolg hat.

Sie haben ein Herz für den Nachwuchs – wie hat sich die Junge Oper entwickelt?

Mit drei Produktionen in jeder Spielzeit sind wir in Deutschland einmalig. Mit Auftragskompositionen haben wir den jungen Menschen schon anspruchsvolle Klänge um die Ohren gehauen – und sie sind dabei offener als die Erwachsenen.

Tiefpunkte?

Hmmm ... Vielleicht gab’s da zwei, drei Sachen, wo ich sage, kann man machen, braucht man aber nicht. Aber keine Namen jetzt.

Wie hat sich das Publikum in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten verändert?

Wir haben tatsächlich viel mehr junge Zuschauer. Das bleibende Problem ist allerdings immer noch, die Menschen zwischen 30 und 50 für die Oper zu begeistern – wenn Menschen ihre Existenz gründen, ihre Familien haben. Wir hatten sogar schon die Idee, eine Art Kindergarten anzubieten. Aber eine „Opern-Kita“ war bei den strengen Auflagen nicht zu machen.

Und was ist eigentlich aus den Plänen für ein Café geworden, das Sie ans Opernhaus anbauen wollten?

Das scheiterte unter anderem auch am Geld, es gab zwei Sparrunden für die Oper, außerdem stellte es sich auch baulich als sehr schwierig heraus. Aber man muss den Gedanken nicht vollständig aufgeben.

Von Nachfolgerin Laura Berman werden ja nur wenige Sängerinnen und Sänger übernommen. Wie sehen Sie die Zukunft der Ensemble-Oper?

Schwierig, sehr schwierig. Ich war da so etwas wie der letzte Mohikaner. Das Ensemble-Theater ist für die künstlerische Entwicklung von Sängern schon etwas Einmaliges. Und auch ganz wichtig für eine Stadtgesellschaft, die „ihre“ Sänger sehen will, diese an das Theater bindet und damit auch gegen eine steigende Anonymisierung steht.

Ein Tipp für Ihre Nachfolgerin?

Viel Glück.

Geht’s auch ein bisschen praxisnäher?

Viel, viel Glück.

Und was macht der Ex-Intendant Michael Klügl?

Ich weiß es schlicht nicht. Ich ziehe erstmal nach Wien. Da gibt es viele Theater, vielleicht brauchen die noch einen Hospitanten.

Von Henning Queren