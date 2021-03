Masala auf 2022 verschoben

hannover

Die Welt kann nicht kommen, die weltweite Corona-Krise macht zur Zeit internationale Festivals unmöglich. Nun hat es auch das 25. Masala Weltbeat Festival erwischt, es wird in diesem Jahr nicht stattfinden und auf das kommende Jahr vorschoben.

Keine Planungssicherheit

Die Gründe für die Absage: „Die im Bundesvergleich hohe Verbreitung der Corona-Mutation B.1.1.7 in Hannover und Region, die nicht verlässlich und deutlich absinkende Inzidenz sowie unsere Mitverantwortung als Veranstaltende“, so die Masala-Macher. Ein großes Festival mit internationalen Musikerinnen und Musikern wie das Masala Weltbeat bedürfe intensiver Vorbereitungen sowie einer zuverlässigen Planungssicherheit – „insbesondere in Zeiten von Sicherheitskonzepten und solidarischer Achtsamkeit“. Diese Verlässlichkeit sei unter den aktuellen Bedingungen nicht gegeben.

Hoffen auf Sommer 2022

„Wir hoffen sehr, dass wir unser langgeplantes und nun bereits zum zweiten Mal verschobenes 25-jähriges Jubiläum sowie die Verabschiedung der Festivalgründer Christoph Sure und Gerd Kespohl im Sommer 2022 gemeinsam und möglichst sorgenfrei gemeinsam mit euch feiern werden“, wünschen sich die Veranstalter.

Im Stream

Wer in nächster Zeit ein wenig Masala erleben möchte, hat die Chance zum Stream auf dem Youtube-Kanal „Pavillon Hannover“ (ohne Anmeldung):

„Wir wissen was wir wollen“, Lesung & Diskussion, Freitag (5.3.), 20.15 Uhr.

Elya und Malou, Konzert, Samstag (6.3.), 20.15 Uhr.

Normale Möwe , Podcast, Sonntag (7.3.), 20.15 Uhr.

