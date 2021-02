Marco Goecke probt "Der Liebhaber" mit Maurus Gauthier

Hannover

Tanzen für die Kamera: Die lang erwartete Live-Arbeit von Ballettchef Marco Goecke wird nun doch am kommenden Wochenende im Stream präsentiert: „Der Liebhaber“ nach dem Erfolgsfilm und Erfolgsroman als eine echte Uraufführung.

Der Liebhaber ist in Hannover Maurus Gauthier. Der junge Tänzer wird die Hauptpartie tanzen, steckt mitten in den aufwendigen Proben. Und hat dabei vor allem eine Herausforderung zu bewältigen, wie er findet: „Wie sehe ich reich aus, wie wirke ich reich?“ Eine Schwierigkeit, die es deshalb zu überwinden gilt, weil er es im wirklichen Leben eben nicht ist.

Drei Tests pro Woche

Aber das mit dem Vorgeben wird sich bis zur Premiere geben, dafür ist man ja Profi. Und kann deshalb auch mit der besonderen Situation der Proben umgehen – die mit voller Power laufen. In der Endphase wurde sogar die Untersuchungsfrequenz unter den Tänzern erhöht – dreimal pro Woche wird die komplette Compagnie mittlerweile auf Corona getestet.

„Das gibt eine gewisse Sicherheit“, meint Gauthier. Man könne zusammen schwitzen, sich berühren wie gewohnt. Eine Virusgefahr wäre hier auch fatal, denn Marco Goecke bietet für sein abendfüllendes Ballett die komplette Compagnie mit 27 Tänzerinnen und Tänzern auf.

Tanz ohne Publikum

Die Sicherheit braucht Gauthier allerdings in diesem Fall nicht unbedingt. Denn mit seiner Tanzpartnerin Sandra Bourdais ist er auch privat aufs engste verbunden – ein Haushalt, keine Beschränkungen. Was der ganzen Sache natürlich sehr entgegenkommt, wenn beide als Liebhaber und Geliebte in einen glaubwürdigen Clinch gehen müssen.

Und das ohne Publikum. Getanzt wird zwar auf der großen Bühne der Staatsoper, so wie es sich gehört. Nur werden Parkett und Ränge komplett leer sein. „Das ist dann schon ein komisches Gefühl“, meint der Star des Abends – und das angesichts der erfreulichen Tatsache, dass gleichzeitig viel mehr Menschen die Uraufführung sehen werden. „Klar ist man nervös, aber es ist eine ganz andere Nervosität.“

Arbeit mit Kamera und Close-up

Und es wird auch ein anderes Balletterlebnis – vor dem Bildschirm zuhause. Marco Goecke hat mit den Tänzern auch daran gearbeitet, vor der Kamera besonders gut auszusehen, einige Szenen und Bewegungsfolgen Close-up-tauglich zu machen.

Aber an der Sache mit dem Reichsein muss noch weiter gearbeitet werden. Die Kostümbildner haben es Maurus Gauthier nicht leicht gemacht – eine schwarze Hose und ein Hemd reingesteckt, das war’s. Aber wirklich reiche Leute brauchen auch keine besonderen Klamotten, Reichtum zeigt sich auch in einem besonderen Selbstbewusstsein. Und das dürfte eigentlich automatisch kommen, denn schließlich tanzt man hier die Uraufführung für einen der besten gegenwärtigen Choreographen.

Premiere: am kommenden Samstag (27.2.) ab 19.30 Uhr über die Opern-Homepage.

Von Henning Queren