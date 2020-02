Marco Goecke: Küsse den Raben

Hannover

Der Abend ist ebenso sensationell wie smoky, rauchende Körper, Rauchtöpfe, rauchende Köpfe – denn es gibt auch reichlich was zum Nachdenken. Über politische Führer, die Schönheit der Jugend und nicht zuletzt des Tanzes. Der Ballettabend mit dem Titel „3 Generationen“ liefert genau das – wie die jüngeren, mittleren und älteren Choreographen ihr Handwerk auffassen. Und daraus ist dann auch einiges über Bedeutung und Ausgestaltung des heutigen Tanzen abzulesen.

Der Jüngste macht den Anfang, Emrecan Tanis mit „Rise“, einem politischen Stück über die Verführbarkeit des Menschen – was glücklicherweise nicht allzu direkt umgesetzt wird und über weite Strecken in den Bereich des gut gemachten Tanztheaters gehört.

Die Requisiten sind die üppigsten des Abends – mit raffinierten Projektionen, die mit den Tänzern interagieren, verblüffenden Kletterwänden und einigen schönen Einfällen: Wenn sich da ein ausgeleuchteter Quader in der Schwärze auf und ab bewegt, in dem Beine baumeln wie von Gehenkten. Oder sich zu den berühmten Philip-Glass-Klängen aus „ Koyaanisqatsi“ plötzlich einer der „Führer“ aus seinem Mantel mächtig an zu qualmen anfängt und gleichsam verraucht und im Bühnenboden versinkt – soviel zur Dauerhaftigkeit politischer Macht. Beim reinen Tanz kann man schon nachvollziehen, warum Goecke sich für Takis entschieden hat, der Kraftaufwand ist ähnlich, nur eben nicht so raffiniert.

Die Mitte nimmt der Klassiker ein, Hans van Manen mit seiner 1994er-Arbeit „Concertante“ – das ein in seinem vergleichsweise kühlen Zuschnitt Tanz auf ebenso einfache wie schwierig auszuführende Bewegungsmuster in klarem Licht reduziert. Genuss einmal pur, warum denn nicht. Das Bemerkenswerteste ist in diesem Zusammenhang, dass die Goecke-Compagnie bruchlos mit der so ganz anderen Tanzsprache klar kommt und auch hier bestes Zusammenspiel liefert.

Höhepunkt des Abends, wie sollte es auch anders sein, ist Marco Goeckes „Kiss a Crow“. Warum man einen Raben küssen sollte? Einfach mal, um zu sehen, wie es ist, findet Goecke, der hier auch wissen will, wie es um den flüchtigen Zustand der Jugend bestellt ist – und wie man sich daran erinnert.

Und dazu stöbert jeder in den Erinnerungsstücken. Bei iGoecke ist es der LP-Stapel, in dem er Platten von Kate Bush findet – und nach der Musik der Sängerin aus den Achtzigern eines seiner atemberaubenden Starkstrom-Ballette auf die Bühne stellt. Die ist überaus sparsam möbliert: Vier vor sich hin qualmende Rauchtöpfe tauchen alles in einen diffusen Nebel, die Tanzfläche ist von einem großen Lichtkreis markiert, der manchmal raffiniert abkippt.

Und dann hebt wieder diese hypnotische Stopp-Motion-Maschine ab, die die Tanzsprache von Goecke ausmacht – und wieder Körper und Extremitäten über bisher angenommene Grenzen treibt,Bewegungsfolgen schafft, von denen man denkt, dass sie nur synthetisch geschaffen werden können. Grenzerfahrungen eben, wie sie große Kunst auszeichnet.

Es gibt auch die ruhigen Soli. Dabei entstehen höchst suggestive Bilder – wenn die weißen Oberkörper der Tänzer nach den Auftritten im Diffusen verschwinden. Die Präzision und Synchronführung der Tänzer auch in der größeren Gruppe ist mal wieder überwältigend, allein das lohnt schon den Besuch. Und die Tonspur stimmt, Kate Bush ist schon klasse. Die Jugend ist vergänglich und die Erinnerung daran umso schöner.

Satter Applaus, heftiger Jubel in der ausverkauften Oper, Goecke hat offensichtlich sein Publikum gefunden. Ein facettenreicher Abend, mit dem sich Hannover ein Stück weiter in Richtung Königsklasse der deutschen Compagnien schiebt.

Von Henning Queren