Hannovers Ballettchef: Hart und versöhnlich

Hannover

Er will Hannovers Staatsballett auf ein neues Niveau heben: Starchoreograph Marco Goecke im NP-Interview über seine neue Aufgabe als Ballettdirektor, wie er Hannover findet und was seinen Tanzstil ausmacht.

Herr Goecke, leben Sie jetzt in Hannover?

Aber ja, in der List. Ist ein bisschen wie Prenzlauer Berg, da schieben auch die Frauen der Latte-Macciato-Generation ihre Kinder in Bollerwagen durch die Gegend. Manchmal filme ich in der List eine Straße ab – ich hatte das mal meiner Managerin geschickt. Die fragte dann: „Bist du in London?“ Nee, ist hier um die Ecke, wo ich jetzt wohne.

Wie empfinden Sie die Stadt – und wie haben Sie Hannover vor ihrer Berufung zum Ballettdirektor wahrgenommen?

Ich bin häufig mit dem ICE nach Berlin unterwegs gewesen – und in Hannover angekommen, dachte ich ... ist ja nur noch anderthalb Stunden. Nun ja, im Rahmen des Wettbewerbs, in dem ich in der ersten Runde ausgeschieden war, als schwarzes Loch. Das war ganz bitter für mich. 2005 hatte der damalige Direktor Stephan Thoss ein Stück von mir übernommen, eine tolle Sache. Und heute ist Hannover für mich eine Tanzstadt. Und ich will meinen Beitrag dazu leisten und noch einiges Wichtige in die Stadt holen, etwas, von dem ich glaube, dass es die Leute sehen sollten.

„Wenn etwas klappt, bin ich ein sehr treuer Mensch“

Heimweh?

Nach Stuttgart, ja, ein wenig. Nach 18 Jahren schmerzt das doch ein bisschen. Jetzt kommen 18 Jahre Hannover? Die Zeit rast. Der Vertrag ist für fünf Jahre, jetzt ist schon ein Monat rum. Das kommt darauf an, ob die Stadt meine Arbeit mag und ob sie damit kann ... Ich bin nicht hierher gekommen, um in fünf Jahren etwas „Besseres“ zu bekommen, so funktioniere ich nicht. Wenn etwas klappt, bin ich ein sehr treuer Mensch.

Sie sind ja zum ersten Mal richtiger Ballettdirektor. Wie läuft der Aufbau der Compagnie?

Ich habe ein wenig Schlafprobleme, weil mir vieles im Kopf kreist. Mein erster Gang durch das Haus – das war gleichzeitig überwältigend und auch beängstigend. Wenn ich mir eine Visitenkarte entwerfen müsste, würde ich erst darunter scheiben Choreograph, dann erst Ballettdirektor. Das Choreographieren fehlt mir im Moment. Das eigentliche Ziel ist ja, etwas mit Tänzern aufzubauen, das näher an meiner Arbeit ist.

Wie schwer war es, Tänzer zusammen zu bekommen?

Ich hatte wirklich gute Tänzer hier vorgefunden und konnte leider nicht alle übernehmen. Jörg Mannes hat da etwas Gutes geformt. Die Besten habe ich behalten und nun eine Compagnie aus 26 Tänzerinnen und Tänzern.

„Ich habe das Talent, Tänzer gut aussehen zu lassen“

Wie schwer ist es, Ihren besonderen Stil zu beherrschen?

Ein guter Tänzer kann das. Wenn die das erstmal auf Video sehen, bekommen sie häufig Panik. Aber so schwierig ist das auch nicht. Man muss sich nur darauf einlassen. Ich hatte das mit weltberühmten Supertänzern probiert, und das klappte überhaupt nicht. Und ein Eleve aus einer hinteren Reihe erwies sich dagegen als phantastisch. Ich habe das Talent, Tänzer als gut aussehen zu lassen.

Wie würden Sie Ihren Tanzstil beschreiben?

Das ist nicht so einfach. Ich hatte am Anfang alles verweigert, was ich kannte, ich war ja selbst Tänzer. Es ist ein fiebriger, nervöser Stil, der in den Jahren ruhiger geworden ist, ausdrucksstark. Es ist etwas Hartes in der Tanzsprache auf der Suche nach Versöhnung und manchmal in der ganzen Wut doch sehr versöhnlich. Ich meine, dass der Tanz an vielen Orten einfach nur bieder vor sich hindümpelt.

Bei Ihnen sieht es immer aus, als wenn die Tänzer in Grenzbereiche getrieben werden ...

Ich glaube, das überschätzt man manchmal. Und viele wissen gar nicht, wie der klassische Tanz weh tut – das sieht man nicht, weil der schöne Schein das verdeckt. Die Tänzer wollen ja auch weiter gehen, mit sich, mit der Sache, mit ihrem Körper. Manchmal geben die Tänzer auch mehr an Energie, als ich überhaupt verlangt habe.

Was muss das Publikum mitbringen, um ein Goecke-Ballett genießen zu können?

Sie sollten neugierig, offen und frei sein, aus so einem Abend etwas mitnehmen zu können. Und Mut, erfahren zu wollen, was es alles gibt. Mein Auftrag ist es ja auch, in die Stadt Stücke einzuladen, die ich wichtig finde.

In welchem Verhältnis steht Ihre Arbeit in Hannover zu den Gastchoreographien?

Ich werde deutlich mehr als die Hälfte hier in Hannover sein – ich habe noch ein paar Verpflichtungenbeim Nederlands Dans Teater und in Stuttgart. Wenn die erfüllt sind, werde ich mich nur auf Hannover konzentrieren und es exklusiv machen. Wer dann ein neues Goecke-Ballett sehen will, muss nach Hannover kommen.

Ihr größtes Projekt?

„Der Liebhaber“ von Marguerite Duras, ich bin froh, dass wir die Rechte für dieses Buch bekommen haben.

Und Dackel Gustav gefällt es in Hannover?

Ja, super. Paris hat er gehasst, da ist eine Energie auf das Straße, dass es einen umhaut. Die Eilenriede, wunderbar. Mit anderen Worten, uns gefällt es hier.

Von Henning Queren