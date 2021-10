Hannover

Die US-amerikanische Geigerin Maria Ioudenitch ist die große Gewinnerin des diesjährigen Joseph-Joachim-Violinwettbewerbs. Die 25-Jährige hat den mit 30.000 Euro dotierten Joseph-Joachim-Preis des Internationalen Violinwettbewerbs in Hannover gewonnen. Gemeinsam mit der NDR Radiophilharmonie spielte sie im Funkhaus das Geigenkonzert von Johannes Brahms und das Auftragswerk des Wettbewerbs von Manfred Trojahn.

Insgesamt vier Geigerinnen und Geiger hatten sich mit ihren Auftritten in den vergangenen zweieinhalb Wochen für das Finale qualifiziert und sind damit nun „Laureates“ des Wettbewerbs. Neben Ioudenitch sind das die Japanerin Minami Yoshida, die Deutsche Chiara Sannicandro und der Spanier Javier Comesaña. Die Juryvorsitzende Carolin Widmann sprach bei der Preisverleihung von einer schwierigen und knappen Entscheidung, mit der nun aber alle Jurorinnen und Juroren glücklich seien.

Ein hannoverscher Favorit

Besonders eng dürfte das Rennen zwischen Ioudenitch und Comesaña ausgefallen sein. Zumindest bei der Zahl der Folgeengagements, die direkt bei der Preisverleihung verkündet werden konnten, weil 22 Veranstalter und Orchester mit dem Wettbewerb zusammenarbeiten, folgt der Spanier recht dicht auf die US-Gewinnerin.

Besonders gut kam Comesaña bei den hannoverschen Orchestern an: Der 22-Jährige wird in der kommenden Spielzeit als Solist sowohl bei einem Sinfoniekonzert an der Staatsoper als auch im Funkhaus bei der NDR Radiophilharmonie zu hören sein. Dabei wird wohl auch die Guadagnini-Geige erklingen, die er als Preisträger der Fritz-Behrens-Stiftung für drei Jahre als Leihgabe erhält.

Tatsächlich hat Comesaña vor allem bei der Finalrunde mit Orchester beeindruckt: Ihm gelang das wohl dichteste Zusammenspiel mit der NDR Radiophilharmonie. Mit der Entscheidung, das eher selten gespielte Violinkonzert von Robert Schumann aufzuführen, bestätigte er den Eindruck, ein besonders offener und kluger Musiker zu sein, der neue Wege finden könnte. Am Ziel angekommen ist er jedenfalls wohl noch lange nicht.

Technisch überzeugend

Die US-Amerikanerin Ioudenitch setzte auch im Finale die Serie ihrer sehr guten Auftritte in Hannover fort. Technisch ist sie zusammen mit Minami Yoshida die versierteste der Finalteilnehmerinnen, doch anders als die Japanerin setzt sie entschlossen auf Risiko. Im Brahms-Konzert war zu spüren, dass die in Russland geborene Geigerin wirklich alle Mittel in die Waagschale wirft. Deutlich wurde das etwa in der Kadenz von Wettbewerbspatron Joseph Joachim, als Ioudenitch auf dem Hochseil der Virtuosität kurz ins Wanken geriet, sich aber doch halten konnte. Der Frieden der Melodie am Schluss des Satzes war danach umso tiefer.

Bestätigung für die Juryentscheidung lieferten auch die Urteile der professionellen Mitspieler des Halbfinales: Ioudenitch ist Gewinnerin des Kammermusikpreises der Camerata Bern und des Kuss Quartetts und wurde zudem für die Produktion und Vermarktung eines Debütalbums bei Warner Classics ausgewählt. Der Publikumspreis ging an Chiara Sannicandro.

Melancholisches Auftragswerk

Komponist Manfred Trojahn hat mit „Im Garten zu spielen“ ein sehr stilles Stück geschrieben, das dem Titel und der melancholischen Grundhaltung nach an Schuberts „Auf dem Wasser zu singen“ erinnert. Allerdings setzt Trojahn nicht wie Schubert auf melodischen Fluss, sein Stück gerät im Gegenteil immer wieder ins Stocken. Zwischen Stille und Stille falten sich sanft Akkorde auf, die klingen, als würden die Saiten vom Wind bewegt.

Manchmal ist das Stück eher eine Andeutung von Musik, und doch ist darin immer wieder etwas sehr Charakteristisches, eine sonderbar hoffnungslose Erwartung zu hören. Am besten zum Klingen brachte das nach Meinung des Komponisten wiederum Maria Ioudenitch, der Trojahn den Preis für die beste Interpretation des Auftragswerkes überreichte.

Von Stefan Arndt