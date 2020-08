Hannover

Gegen Ende gab‘s eine Live-Liebeserklärung: Hannover sei, so verkündete Lutz Krajenski von der Bühne des Herrenhäuser Gartentheaters herab, eine „geile Stadt“. Nicht zuletzt, weil hier auch in Krisenzeiten die Kultur nicht zum Erliegen komme – wie das Konzert unter dem Motto „Generations“, eine Kooperation der Stadt mit dem Jazzclub Hannover, eindrucksvoll bewies.

Open Air: Das bedeutet immer auch ein gewisses Risiko. Rund um den geplanten Konzertbeginn begann‘s prompt ein wenig zu pladdern – die rund 240 Besucher auf ihren Sicherheitsabstand-Plätzen im ausverkauften Rund nahmen‘s gelassen hin, und Petrus hatte alsbald ein Einsehen.

Tolle Vokalfraktion

Auf der Bühne waren in der Tat unterschiedliche Generationen zugange, und es klang absolut organisch, wie die alten Kämpen Lutz „Hammond“ Krajenski, Saxophonist Stephan Abel und, kurzfristig für Trompeter Gary Winters eingesprungen, Sascha Franck an der Gitarre mit Nachwuchsdrummer Tobi Reckfort zusammenwirkten. Eine machtvolle Vokalfraktion in Gestalt von Olivia Higurashi und Donata Jan rundete das musikalische Geschehen ab.

Das irgendwo zwischen Jazz, Soul und Pop angesiedelt war. Auf dem Programm standen unter anderem der Stevie-Wonder-Song „I Can‘t Help It“, ein spezielles Arrangement von „It Don‘t Mean A Thing“ und, besonders schön, „Golden“.

Power von der Orgel

Krajenski hatte außerdem ein Instrumental namens „Seine Truhe“ mitgebracht, Weiterentwicklung eines einst für Roger Cicero geschriebenen Themas.

Bei seinen Soli legte der Organist, wie nicht anders zu erwarten, eine Menge Power an den Tag. Stephan Abel agierte gewohnt verlässlich, und Sascha Franck präsentierte einige ebenso dezente wie interessante Entgleisungen – er hätte ruhig etwas mehr im Vordergrund stehen dürfen. Von Reckfort wiederum ist in der Zukunft noch eine Menge zu erwarten. Sein Spiel war reich an kleinen Finessen, sehr dynamisch, aber stets konzentriert, ohne Ambitionen, den Keith-Moon-Gedächtnispreis gewinnen zu wollen

Es dauerte schön lang

Das Sängerinnen-Duo erwies sich als höchst flexibel, ergänzte sich auch gut, und wenn Olivia Higurashi vielleicht etwas mehr Soul in ihre Stimme legte, soll das eine Beschreibung sein und keine Wertung. Donata Jan hatte zudem immer Sinn für ein kleines Späßchen, schaute etwa schon mal auf die Armbanduhr, als die Musik – Jazz hat nun einmal mit Improvisation zu tun – zwischendurch nicht recht von der Stelle kam.

Allerdings insofern ein symbolischer Moment, als das Konzert an diesem zunehmend kühlen Abend unter dem Strich ein wenig zu lang war, weshalb es zu einigen vorzeitigen Abwanderung kam. Andere verlangten und erhielten eine Zugabe - und überhaupt ist sicher mehr als verständlich, dass die Musiker nach all den Monaten endlich mal wieder voll loslegen wollten .

