Lilo Wanders im „Käfig voller Narren“

Hannover

Kennt man aus dem Film: „Ein Käfig voller Narren“ funktioniert auch auf der Bühne, wenn man so gute Schauspieler hat. Kunst- und Kultfigur Lilo Wanders (eigentlich Ernst-Johann Reinhardt) spielt den Albin, dem klischeehaft oder sonstwie geartete Männlichkeit nun so gar nicht liegt.

Spaß an dem Klassiker haben an zwei Abenden 1600 Besucher im Theater am Aegi. Die turbulente Komödie von 1973 (französischer Originaltitel: „La cage aux Folles“) haben Florian Battermann (Inszenierung, neue Übersetzung) und Schauspieler Andreas Werth schön temporeich und lebendig auf die Bühnenbretter gebracht. Eine hannoversche Erstaufführung.

Auch wenn sich einiges seit den 1970er Jahren geändert hat („ Homo-Ehe“, mehr Akzeptanz), das Stück funktioniert immer noch. Eine Freude, das prima aufeinander eingespielte Ensemble zu erleben. Das viel Situationskomik bietet, und auch mal aufdreht. Boulevard-Theater darf das, wenn diese Geschichte erzählt wird, in der Georges ( Gregor Eckert) und Albin als Travestie-Star „Zaza“ eine „normale“ Familie vorspielen müssen, weil Laurent, der Sohn von George, heiraten will und die erzkonservativen Brauteltern überzeugen muss.

Lilo Wanders („Wa(h)re Liebe“) spielt wunderbar den Albin, der sich, entsprechend rausgeputzt, als Laurents leibliche und liebende Mutter ausgibt. Das funktioniert einfach, wenn Georges und Albin die ganze Zeit versuchen, ihre Homosexualität zu verbergen und das heitere Chaos mit den Verwirrungen, Vertuschungen, Notlügen, Ausreden zur Freude des Publikums nur noch schlimmer machen. Und dazwischen wuselt auch noch Jakob (Gurmit Bhogal) herum, der tuntige junge Diener des Paares, der oft nur im Höschen und barfuß herumläuft. Und dann ist da noch die große Penis-Skulptur, die gegen eine andächtige Marienfigur ausgetauscht wurden ...

Am Ende sechs Minuten starker Applaus auch von einigen verkleideten Lindener Narren.

Heute 16 und 20 Uhr. Es gibt noch Karten.

Von Christian Seibt