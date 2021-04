Lienhard von Monkiewitsch im Sprengel Museum

Hannover

Das ist immer wieder eine seltsame Sache – diese Geisterausstellungen, die vollständig und umfassend im Verborgenen entstehen und vorerst bleiben. Wie Im Sprengel Museum, das tatsächlich zu einem verschlossenen Tresor am Maschsee geworden ist, bei dem man die Kombination vergessen hat. Und man nur per Sicherheitsoptik Einblicke bekommt, die dann den tiefen Wunsch danach wecken, die Sachen doch im Original sehen zu dürfen.

Denn von der unmittelbaren Anschauung lebt auch die immer wieder überraschende Kunst eines Lienhard von Monkiewitsch – der häufig Gebäudeteile malt, von verblüffender Illusion Bilder einer Raumecke, die dann den gesamten Ausstellungsraum verwandeln.

„Der Raum war immer mein Thema“, so Monkiewitsch im Stream zur Ausstellungseröffnung, „den der Betrachter mit seinen Erlebnissen gewissermaßen magisch zu füllen hat.“

Häufig gemahnen die „Räume“ entfernt an Horrorvisionen, an Escape Rooms. Aber es gibt nicht nur die düsteren Ausblicke, so Monkiewitsch, bisweilen erfasse ihn auch eine „Lust an der Farbigkeit“. Das wird es Rot, Gelb und Schwarz ausgelebt – die Formate geordnet nach dem geheimnisvollen Fibonacci-Zahlen.

Und diese Zahl ist überhaupt nicht geheimnisvoll: Am 23. März ist Lienhard von Monkiewitsch 80 geworden. Das wird gefeiert mit gleich drei Ausstellungen des Malerfürsten in Hannover, im Kubus, in der Galerie vom Zufall und vom Glück und eben im Sprengel Museum. In den Räumen der Oberen Sammlung gibt es die ganz großen Formate aus der Reihe „Fragmente“ mit dem 1980 entstandenen Schattenbild„Torso II“ und dem Strichelwerk „Die Macht der Skizze. Und das ist tatsächlich eine ins Gigantische hochgeblasene Handskizze, nicht größer als ein paar Quadratzentimeter, die dadurch eine ganz neue Qualität bekommt.

Lange Jahre war der Künstler Professor an der Braunschweiger Kunsthochschule, hat einige Generationen geprägt und die Kunstszene nicht nur Niedersachsens bereichert. Seine Werke sind in vielen großen Sammlungen (auch des Sprengel Museums). In einer Ausstellung in den USA hatte ihm die New York Times bescheinigt, dass „Mr. Monkiewitsch den Beton erotisiert“.

Wie das passiert, wäre nun auch im Sprengel Museum zu sehen – in einer seiner typischen Arbeiten: ein Betonobjekt hängt an der Wand und scheint alles Licht auf sich zu ziehen. „Das macht dieses Schwarz, dieses unglaubliche Nano-Schwarz“, sagt Monkiewitsch. Und wie das erzeugt wird? Durch sinnlichen schwarzen Samt.

Und der Effekt den Lienhard von Monkiewitsch dadurch hervorrufen will, wenn man sich auf dieses und ähnliche Werke konzentriert: „Das Durchfallen des Betrachters durch die Wand in den Raum, in die Unendlichkeit.“ Schön, wenn Kunst so etwas erreichen kann. Dafür muss man ihr aber ganz nahe sein.

Bis zum 30. Mai im Sprengel-Museum, das vorläufig coronabedingt geschlossen ist. Zu sehen im Stream. Hier plaudert Lienhard von Monkiewitsch mit Kuratorin Carina Plath über seine Kunst.

Von Henning Queren