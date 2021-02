Hannover

Dieses Licht kann wachsen, hoch empor wie ein Baum in den verschiedensten Farben. Ein bemerkenswertes Kunstwerk leuchtet auf Dauer am Klagesmarkt. Und kann Passanten ganz Corona-konform draußen und mit dem nötigen Abstand mit seinem Lichtzauber erfreuen – in Blickweite der Kestnergesellschaft, was kein Zufall sein dürfte.

Kunst am Bau

„Ziegelstein und Baum – ein Lichtgehäuse“ heißt das Werk, das sich die Wohnungsbaugesellschaft hanova im Rahmen von „Kunst am Bau“ gegönnt hat. Der Bereich des Haupttreppenhauses wird über alle sieben Geschosse – manchmal vielfarbig wechselnd, manchmal unifarben – durch eine Lichtinstallation des Düsseldorfer Lichtkünstlers Paul Schwer erleuchtet. Im Erdgeschoss beginnend, klettert das Licht durch den gesamten Baukörper bis unter die Decke der obersten 6. Etage der Konzernzentrale.

Den etwas rätselhaften Titel seines Werks erklärt Paul Schwer so: „Meine erste Idee ging von einem durch alle Etagen wachsenden Baum aus. Aus dem Stamm des Baumes wurden Säulen und Segmente eines polygonalen Zylinders.“ Die Grundform des Ziegelsteines ergibt sich aus dem für das Gebäude bestimmten Baustoff.

500 bemalte Glasscheiben

Die Lichtskulptur bestehend aus raumhohen, gewölbten zylindrischen Segmenten, die mit 500 farbig bemalten Glasscheiben besetzt und mit LED-Dioden hinterlegt sind, erzeugen über die Gesamthöhe von gut 22 Metern das faszinierende wechselnde Lichtspiel – im Dunklen erleuchtet, aber im Inneren auch tagsüber für die Mitarbeiter von hanova mit seiner großen Farbigkeit erlebbar.

Als kommunaler Immobilienkonzern wolle man der Kunst im öffentlichen Raum Wirkung zu geben, so hanova-Geschäftsführer Karsten Klaus: „Um damit das gesellschaftliche Kunstverständnis zu stärken.“

Einstimmige Jury

Betreut hat das gesamte Projekt die hannoversche Galerie Robert Drees, der Galerist hatte auch den Künstler vermittelt. Im Herbst 2019 hatte der kommunale Immobilienkonzern die Galerie mit der Ausschreibung für einen „Kunst am Bau“-Wettbewerb in ihrer neu erbauten Zentrale beauftragt. Die Jury (mit unter anderem Carina Plath vom Sprengel Museum und Ex-Stadtbaurat Uwe Bodemann) hatte den Entwurf einstimmig gewählt.

Paul Schwer (69), Kunstprofessor in Münster, hat sich als Lichtkünstler international mit zahlreichen „Kunst am Bau“-Projekten einen Namen gemacht. Neben seinen raumgreifenden Lichtskulpturen schafft er Kunst aus Plexiglasscheiben, die er unter großer Hitzeeinwirkung spielerisch in farbintensive, einmalige skulpturale Objekte verformt.

Von Henning Queren