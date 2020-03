Letzte Vorstellung in der Staatsoper

Hannover

Noch einmal mit „Alcina“ auf die Liebesinsel. Händels wunderbare Zauberoper markiert einen nie dagewesenen Einschnitt, sie war die letzte Aufführung, ab heute wird nicht mehr gespielt – bis auf weiteres keine schönen Stimmen mehr, kein Orchester, das Leiden und Leidenschaft musikalisch beschwört.

Man hat sich bemüht, unter 1000 Zuschauern zu bleiben, der zweite Rang ist gesperrt. Überall gibt es ausreichend Desinfektionsmöglichkeiten. Aber was das Publikum hier in dieser Vorstellung der besonderen Art erlebt, ist noch in anderer Hinsicht ein Ausnahmeabend, von dem noch keiner ahnt, dass es ein Abschied wird. Einer der Hauptdarsteller ist ausgefallen (kein Corona!), kann garantiert nicht mehr singen. Der Notfallplan der Oper funktioniert noch, die holt Valer Sababus, einen der besten Countertenöre, den man finden kann.

Das Publikum bekommt nun Weltklasse zum gleichen Preis. Was dem glücklichen Umstand zu verdanken ist, dass der zwischen Versailles und Tokio gefragte Sänger gerade für einige Tage in Hitzacker zu Konzerten ist, Dowland und Bach singt und in Uelzen mal kurz in den Zug nach Hannover steigen kann.

Vince Yi, der seit der Premiere den Ruggiero singt, ist auch zu sehen, er agiert auf der Bühne seine Rolle, bewegt synchron die Lippen, während der Gast am Bühnenrand steht – und sich so voll auf die Partie konzentrieren kann.

Es wirkt ein Anspielen und Ansingen gegen die Katastrophe da draußen, die Aufführung ist von besonderer Güte. Was natürlich auch am Gast liegt. Selten bekommt man Arien wie „Mi lusinga“ derart schön geboten, mit Verzierungen, Abschattierungen und einer schimmernden Stimmpracht, besser geht nicht – Ähnliches gilt auch für das von Valer Sabadus sanft geschmachtete „ Verdi prati“. Keine Abstriche auch bei den übrigen Sängern, kein Gedanke, dass man andere Sorgen haben müsste: Hailey Clark als Alcina wirft sich mit voller Kraft in das Liebeswirrwarr auf der Zauberinsel – die dann die ganze Oper umfasst, hier will keiner etwas von Viren wissen.

Und der Schluss hat wiederum bemerkenswerte Normalität. Riesenjubel wie nach einer üblichen Vorstellung, der Vorhang fällt – und raus geht es in einen Alptraum, von dem noch keiner weiß, wie lange es noch so weitergeht. Und wie lange man auf die Oper verzichten muss. Morgen sollte erneut die „Alcina“ auf dem Spielplan stehen.

Von Henning Queren